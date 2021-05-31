Звезда фильма «Ледяной драйв» Лиам Нисон: «К минусовой температуре присоединялся ветер, который пронизывал тебя насквозь»

Teleprogramma.pro узнала о съемках на озере Виннипег, испытаниях 20-градусным морозом и сложных трюковых сценах, которые пришлось исполнять актерам.

25 июня в российских кинотеатрах выходит новый фильм с Лиамом Нисоном в главной роли – «Ледяной драйв». Teleprogramma.pro поговорила с Лиамом Нисоном и его коллегами по проекту, и узнала, почему съемочной группе пришлось рисковать жизнью, что восхищает Нисона в водителях грузовиков и каким модифицировали тягачи, чтобы они не провалились под лед.

О чем кино

Только представьте: таящий лед, вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни безумная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.

Главную роль должен был сыграть именно Лиам Нисон

Создатели признаются, что даже не рассматривали иную кандидатуру на роль Майка.

«Лиам Нисон был первым в нашем списке кандидатов, он идеально вписывался в это амплуа, – делится продюсер фильма Аль Корли. – Он колоритный герой боевиков и отличный актер, это два идеальных качества».

Режиссер картины Джонатан Хенсли, который работал над «Армагеддом», «Крепким орешком- 3», подчеркивает, что актеров, которые могут конкурировать с Нисоном, можно пересчитать по пальцам.

«Многие способны выполнять трюки, но не слишком киногеничны. В Лиаме же киногеничность сочетается с актерским мастерством и отличной физической формой. Любому фильму с его участием обеспечен коммерческий успех», — отметил Хенсли.

Как Лиам Нисон учился водить грузовик

Актер проникся к своему персонажу с первых страниц сценария. А все потому, что Майк трудолюбив и привык говорить то, что думает. Собственно, как и сам Нисон.

«Он гордится своей работой, гордится тем, что управляет многотонной махиной. Мне нравятся истории, в которых проявляется истинная сущность человека, когда люди оказываются в смертельно опасных ситуациях, – делится актер. – Если честно, то я не мог оторваться, когда читал сценарий. Я понимал, что предстоит трудная работа. Мне нужно было научиться управлять тяжелым грузовиком и многому другому. И все это – за время подготовки к съемкам».

Он и до съемок восхищался парнями, которые управляют огромными многотонными машинами, а после картины проникся к ним особым уважением.

«Уму непостижимо, как они справляются с этими монстрами. Видя дальнобойщиков, я всегда недоумевал: как он на таком многометровом гиганте впишется в этот поворот, не зацепив другие машины? Меня всегда завораживала техника и опыт этих парней, поэтому я с удовольствием согласился освоить азы их сложнейшей профессии. Я совершил несколько поездок с одним из таких водителей, он мне все рассказал. Сидя на пассажирском кресле я наблюдал за его ловкостью. Думал, это будет трудно – шутка ли, крутить такой руль, переключать коробку передач. Но на самом деле, это было похоже на балет. Движения водителя были очень мягкими и плавными, а машина слушалась его, как ручная. Это первое впечатление, которое я отметил. В кабине есть отсек, в котором отсыпается сменщик. Даже при моем росте под два метра я мог встать там в полный рост. Кабина грузовика почти как нью-йоркская малометражная квартира».

Лоренс Фишберн сам напросился в фильм

Большинству российских зрителей Лорен Фишберн знаком по роли Морфеуса в франшизе «Матрица». Возможно, он не попал бы в «Ледяной драйв», если бы не проявил инициативу.

«Мы встречались с его агентом относительно другого проекта, но тот знал, что мы готовимся к съемкам фильма «Ледяной драйв» и предложил рассмотреть Фишберна. Поняв, что у актера есть интерес, мы сразу согласились», — делится продюсер картины Аль Корли.

Сам Лоренс Фишберн посчитал удачей данную работу. Он смотрел несколько эпизодов документального сериала «Ледовый путь дальнобойщиков» и каждый раз задавался одним вопросом: неужели это возможно?!

«Моего героя зовут Джим Голденрод, он владеет транспортной компанией Trappers, – делится актер. – Именно он обзванивает всех водителей, предлагая им поучаствовать в опасной экспедиции по доставке оборудования на шахту, в которой люди попали в смертельную ловушку. В итоге именно моему герою, персонажу Лиама, его брату и еще одному водителю предстоит провести грузовики к шахте. Мой персонаж создал себе хорошую репутацию в транспортном бизнесе, к нему обращаются в том случае, когда все остальные пасуют».

Правда и ничего кроме

Перед тем как стартовали съемки режиссер Джонатан Хенсли поставил задачу — показываем правду и только правду.

«Операторы не выбирали нереальные и недостижимые ракурсы, и тем более – ракурсы, грешащие против законов физики. Я хотел, чтобы картина больше напоминала документальный проект», — делится Хенсли.

Работали на озере Виннипег. Оно замерзает в декабре, и к январю лед достигает в толщину полтора метра — этого достаточно, чтобы проехала фура. Но с технической точки зрения, съемки фильмов о водителях очень сложные. В кадр должна попасть и машина, и водитель, и пассажир. Одна из возможностей объединить все условия — это буксировка авто с актерами.

Машину цепляют к автомобилю оператора и тогда актерам в кабине не надо следить за дорогой, а можно сосредоточиться на игре. Но в данном случае подобная схема оказалась нерабочей.

«Проблема в том, что не существует такого тягача, который вытянул бы фуру. Можно было организовать комбинированные съемки, но мне хотелось снимать живые фоны — ледяную дорогу, горный серпантин, чтобы все выглядело натуралистично», — делится режиссер.

Решение подсказали инженеры. Кузовы от тягачей Kenworth в полной раскраске установили на грузовые пикапы Ford F-550. Получился гибрид. Внизу в пикапе сидели каскадеры-водители, а на верхнем ярусе – в кабине тягача – актеры. За окнами проплывал настоящий ландшафт и было ощущение реалистичности. В таких условиях сняли 98% картины.

«У нас не было никакого хромакея, никаких комбинированных съемок, и мне это очень приятно осознавать. Такой съемочный процесс был для нас в новинку. Я не уверен, что кто-то когда-то раньше пробовал повторить нечто подобное».

Испытания холодом

Актерам приходилось работать в очень непростых условиях. Работы велись зимой, столбики термометров опускались до — 22°С, а когда налетал ветер, то становилось совсем невыносимо.

«К минусовой температуре присоединялся ветер, который пронизывал тебя насквозь, и холод становился нестерпимым, — вспоминает Лиам Нисон. – К этому просто надо подготовиться. Я заранее начал обливаться холодной водой по утрам, чтобы тело привыкло к холоду, закалил иммунную систему по методике, о которой услышал несколько лет назад», — делится Лиам Нисон.

Драться надо? Так дерись!

Погода не делала скидок на творческий процесс. Под порывами ветра приходилось выполнять самые сложные трюки.

«У нас были схватки на снегоходах, схватки в грузовиках, схватки на льду. Постановщик записывал технические детали на видео, а мы воссоздавали эти моменты на площадке», — рассказывает продюсер фильма Барт Розенблатт.

Сцены поединков актеры разыгрывали самостоятельно, а вот если приходилось рисковать жизнью, например, пробивать стекло, то это доверяли профессионалам.

«Сцены поединков для меня не в новинку, но я никогда прежде не дрался на льду. Это были необычные ощущения, когда мы стремились в первую очередь сохранить равновесие. Я чувствовал себя, как Бэмби, впервые вышедший на лед. Самая уместная аналогия!», — признался Лиам Нисон.

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