«Мне 68 с половиной»: Лиам Нисон собрался завязать с боевиками после еще парочки фильмов

Звезда фильмов «Список Шиндлера», «Бэтмен: Начало», «Битва титанов» и франшизы «Звездные войны», 68-летний британский актер Лиам Нисон объявил, что собирается завязать со съемками в боевиках. В 2008 году, вместе с выходом картины «Заложница», у артиста началась новая эпоха в карьере. За ним закрепился образ закаленного испытаниями героя, который отважно ищет справедливости на экране.

Один за другим стали выходить боевики с его участием: «Команда-А», «Схватка», «Воздушный маршал», «Ночной беглец», «Уотергейт», «Пассажир», «Снегоуборщик» и так далее. В 2020-ом вышел еще один фильм в таком духе — «Честный вор», а 4 февраля к нему присоединится экшн «Заступник». Но сейчас актер думает, что пора бы ему попрощаться с боевиками.

«Мне 68 с половиной. 69 в этом году, — сказал Нисон в интервью порталу ET. — Я собираюсь сделать еще парочку в этом году, (надеюсь, что «ковид» позволит) есть пара фильмов в разработке, и тогда, я думаю, это, вероятно, будет все».

При этом Лиам признался, что ему нравится сниматься в боевиках. Одна из причин кроется в том, что на съемочной площадке он может избивать мужчин вдвое младше него. Недавно он закончил съемки фильма Blacklight в Австралии. Там, во время отработки сцены драки, его противником был совсем еще молодой парень. Запыхавшись, Нисон спросил коллегу, сколько ему лет. То ответил, что 25, и Лиам улыбнулся — столько же примерно его сыновьям.

Кстати, ранее актер признался этому же изданию, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах — Нисон больше не хочет качаться в спортзале, чтобы красиво выглядеть в цветастых костюмах.

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