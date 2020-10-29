«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте и о новой любви

Teleprogramma.pro продолжает проект, в котором знаменитости отвечают на самые популярные запросы о себе в Сети.

Новым героем проекта «Загугли звезду» стал певец Влад Соколовский. В поисковиках много запросов в отношении звезды, и мы выбрали самые популярные.

Например, артисту пришлось рассказать нам о том, какие отношения у него сейчас складываются с Дакотой — матерью его дочери Мии, с которой они скандально расстались.

О серьезных травмах, полученных на шоу Первого канала «Ледниковый период». Кстати, после одной из них у Влада была парализована спина, и он также не мог дышать.

Ну и, конечно, Соколовский подробно поведал о своих новых отношениях с Ангелиной Сурковой. Влад признался, что несколько раз они расставались…

Впрочем, подробности в нашем видео.