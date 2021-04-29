Павел Прилучный — о съемках в фильме «Девятаев»: «Мне удалось скинуть около 16 килограммов»

Актер рассказал Teleprogramma.pro, как ему удалось похудеть, и какие советы ему давал Александр Девятаев

С 29 апреля в прокат выходит фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В его основу легла реальная история летчика-истребителя Михаила Девятаева, совершившего побег из немецкого концлагеря на вражеском бормбардировщике. В качестве консультанта картины выступил сын героя Александр Девятаев. А главную роль сыграл актер Павел Прилучный.

Фильм Тимура Бекмамбетова вполне может конкурировать с голливудскими картинами, поскольку в нем много скорости, драйва, экшн-сцен и в то же время психологизма.

По словам режиссера, эта картина будет понятна не только тем, кто интересуется темой Великой отечественной войны, но и любому человеку. Ведь в жизни каждого из нас неоднократно возникали ситуации, казавшиеся неразрешимыми. Но случалось чудо, и самолет нашей судьбы поднимался ввысь, преодолевая земное притяжение.

В фильме ощущение сопричастности к этому чуду зрителям дарит Павел Прилучный, который в интервью Teleprogramma.pro рассказал о советах Александра Девятаева, съемках самой волнительной сцены и о том, как научился летать.

«Ради роли я скинул около 16 килограммов»

— Павел, что для вас было самым сложным при работе над ролью?

— Играть реально существующего героя. Ведь было важно не посрамить его имя. И когда я встречался с Александром Девятаевым, у меня потели ладошки. А еще самое сложное заключалось в том, чтобы быть на уровне и сделать так, чтобы тебе поверили.

— А какие советы вам давал Александр Девятаев?

— Много разных советов по образу. Рассказывал, как себя вел Михаил Девятаев, показывал его походку, вспоминал всякие присказки отца.

— Говорят, что ради роли вы похудели до 39 килограммов…

— Это сам Девятаев, улетая из Германии, столько весил. Мне же удалось скинуть где-то 12-16 килограммов. Это было непросто. Когда мы хотим похудеть, мы часто себя обманываем, говоря, что ночью никто ничего не видит, значит, можно и что-то съесть. А нужно подходить к этому ответственно и честно — просто не есть, тогда все получится.

«Благодаря Тимуру Бекмамбетову мне действительно удалось полетать»

— Ради этой роли вы ведь действительно учились летать…

— Сначала мне помогали симуляторы, потом компьютерные игры. А затем Тимур попросил меня, чтобы я сел за штурвал настоящего самолета и налетал часы для точного понимания, как действует организм в полете. Благодаря Тимуру мне действительно удалось полетать. Это романтично и безумно круто, огромный опыт, который пригодится мне в дальнейшем. И совершенно иные ощущение от происходящего — либо ты находишься на Земле, либо взмываешь в воздух.

— Как снимался один из самых волнительных эпизодов фильма, когда самолет долго ехал по взлетной полосе, пытаясь взлететь?

— Какие-то сцены снимались в павильоне, какие-то на настоящей взлетной полосе. Самолет был ненастоящий, поскольку «хенкели» (модель немецкого самолета) уже не летают. Они стоят в Германии и, конечно, не на ходу. Но специально для съемок была сделана копия «хенкеля», и все происходило в реальности.

— Что все-таки помогло Михаилу Девятаеву совершить такое чудо? Какая у него была главная мотивация?

— Вернуться домой. Это был настоящий патриот своей страны, который не хотел предавать свои принципы и не мог сделать это даже физически. Он уже находился на грани смерти, но все-равно пытался улететь. И единственное, что двигало Михаилом Девятаевым, — это то, что он хотел умереть дома.

Смотрите фильм «Девятаев» с 29 апреля в кинотеатрах!

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