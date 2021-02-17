Прилучный прошел через концлагерь и воздушный бой: вышел трейлер картины «Девятаев»

16 февраля в Сети появился первый трейлер нового фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Картина посвящена советскому летчику, Герою СССР Михаилу Девятаеву. По сюжету он попадает в плен к фашистам и получает возможность выбора: сгнить в концлагере или снова подняться в небо, но уже на стороне Германии. Но боец выбирает угон самолета и отчаянную попытку вырваться к своим.

Главного героя сыграл звезда «Мажора» Павел Прилучный, хотя изначально планировалось, что за штурвал сядет Данила Козловский. Также в фильме задействованы актеры Павел Чинарев, Кирилл Плетнев и Тимофей Трибунцев. Трейлер дает понять, что это картина не только о войне, но и мужской дружбе, которая проходит испытание предательством Родины.

Премьера ленты назначена на 29 апреля 2021 года, как раз перед майскими праздниками.

Добавим, что побег десяти советских военнопленных из группы Девятаева на захваченном у немцев самолете — это реальное историческое событие, произошедшее 8 февраля 1945 года. Благодаря кино, современные школьники смогут получить яркий образ этого примера мужества советского народа в период Великой Отечественной войны.

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