В авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» артист ответил на самые популярные запросы о себе в Сети.

Сегодня Александр Шоуа занимается сольной карьерой и делает это довольно успешно. Артист признается: после ухода из «Непары» он успевает выполнить пятилетку по творчеству всего за три месяца. О таком он не мог и мечтать раньше, особенно в последние годы, когда отношения с Викторией Талышинской зашли в тупик.

А еще Александр пишет книгу, занимается семьей и имеет опыт участия в шоу «Маска» и «Точь-в-точь».

Teleprogramma.pro пригласила артиста стать новым гостем авторского проекта «Загугли звезду». Александр рассказал о причинах распада «Непары», жене, дочках и ответил на вопрос – был ли роман с Викторией Талышинской.

Александр Шоуа, биография

— Меня зовут Александр Шоуа, я солист группы «Непара». Прежде всего я музыкант – музыка главное занятие в моей жизни.

Как любой творческий человек, я подхожу ко всему с творческой стороны. Я фотографирую, езжу на рыбалки, на охоты, для меня это возможность побыть один на один со своими мыслями и с самим с собой.

Александр Шоуа, настоящая фамилия

— Эта фамилия из Абхазии. Таких как я пару тысяч человек всего. Все, кто носит фамилию Шоуа — творческие люди. Не имеет значение, где они работают, они все делают творчески.

Для Абхазии — это совершенно обычная фамилия. Так что если не считать меня — фамилия достаточно известная, а со мной так вообще.

Александр Шоуа, национальность

— Я крещенный христианин, православный. Мама у меня еврейка, папа абхаз. Вот и думайте, кто я такой. Я себя считаю человеком мира, горжусь, что во мне есть и абхазская, и еврейская кровь.

Многое я взял со стороны отца, а со стороны мамы досталось самое главное и важное — по еврейскому закону я — еврей.

Но и отцовская кровь делает свое дело, ее не перелить, она во мне есть. Я горжусь, что отец мой абхаз.

Александр Шоуа, рост

— Вес колеблется, чуть более 80 килограмм. Рост, к сожалению, стоит на месте, 167 сантиметров.

Александр Шоуа, песни

— Все, к чему я прикасаюсь в своей жизни, стараюсь сделать музыкальным и красивым. Радуюсь, когда музыка ассоциируется с моей фамилией. Поэтому я не делаю ничего спустя рукава.

Говорить сначала об одной песне, забыв при этом другую — я считаю не правильным. Я счастлив, что мое имя ассоциируется не с маленьким ростом, хотя он не такой и маленький, а с музыкой.

Александр Шоуа, «Точь-в-точь»

— Об этом шоу я могу рассказывать бесконечно. Вы не представляете, как это тяжело, сидеть на гриме по 9 часов. Потом возиться со всей этой историей, которая разрушает твое сознание, всю твою психику. В процессе шоу ты забываешь, как выглядишь. Потому что ты каждый день примеряешь новое лицо, в основном лицо человека, которого не знаешь лично.

Если говорить о том, что мне не удалось, то у меня было два таких момента. Это образ Леонида Агутина, я никогда не смогу его скопировать. Для меня это некопируемый индивидуум.

Второй случай — это Metallica, конечно. Ты должен хорошо спеть песню человека, который не поет и певцом себя не называет. Он всегда считал себя музыкантом, солистом, но не певцом.

Что касается членов жюри, то угодить им практически невозможно, но о музыке разговаривать, это как танцевать на рояле, так же глупо. Музыку надо играть, музыка должна нравиться или нет.

Я бы хотел отметить в жюри Максима Галкина. На мой взгляд, это умнейший человек, который имеет энциклопедические познания, у него правильное понимание того, что происходит. Для него неприемлемо субъективное мнение, он мыслит объективно. Это поражает и бьет наповал.

Александр Шоуа, «Маска»

— Сразу согласились участвовать в проекте?

— Нет, сразу не соглашался, не мог решить вопрос индивидуальности. Там все супер секретно и чуть ли не под подпиской о невыезде.

Однажды мы репетировали песню в студии, и музыкальный продюсер говорит: «Надо петь так, чтобы тебя никто не узнал».

Представьте, для человека, который больше 40 лет поет, старается быть собой, и так, чтобы его никто не узнал.

Был момент, когда я встал в позу и сказал, что так петь не буду. Потом я понял, что можно петь, как пионер, как школьник. Но, слушая себя со стороны, я понимал, что хорошо узнаваем. Но все получилось.

Внутри этого скафандра что-либо исполнить сложно. В таком костюме человека можно из космоса бросать, с ним ничего не произойдет. Пусть никто не думает о себе лишнего, а сначала попробует спеть что-то и показать людям.

Оглядываясь назад, могу сказать, что и «Маска» и «Точь-в-точь» были сложным периодом в моей жизни. Это невыносимо сложным.

— Вы смотрите новый сезон «Маски»?

— Когда мне нужно посмотреть — я смотрю. Когда не нужно — я ничего не смотрю. Я уважаю своих коллег не по разным шоу, а по их достижениям в музыке. Для меня определяющим фактором является, прежде всего, талант, его музыка.

Хотя некоторые, конечно, меня не признают, но я считаю их коллегами и уважаю.

Александр Шоуа, жена

— Ее зовут Наталья. Она занимается семьей, ребенком, домом, в котором я живу. Также занимается разрушение моего мозга. Разрушает не только его, но и все остальное. Это очень яркая девушка, способная на поступок.

По профессии она — юрист. Раньше работала в строительной компании, а теперь много лет является хранительницей очага.

— Самый романтической поступок для жены?

— Я очень тепло отношусь к ней и ценю, что Наташа для меня делает. Она оберегает меня, готовит к тому, что, возможно, будет завтра. Она настоящая женщина.

На что мужчина может быть готов ради настоящей женщины? На все, на любые шаги и поступки. Потому что она делает мою жизнь яркой, хоть и взрывает меня иногда. Но без этого, неверное, никто не существует. Браки в тишине существуют только в книгах. Радуюсь, когда между нами есть искры.

Александр Шоуа, дети

— У нас две дочки. Мая, ей 21 год и Таисия, ей 7 лет. Младшая поет, рисует, танцует, занимается с педагогом английским языком, рисованием. Стараемся занять все ее время, чтобы не было попыток заняться не делом.

В следующем году Тая пойдет в школу. А старшая уже учится на журналиста.

Девчонки тоже иногда взрывают меня, делают мою жизнь яркой. Но, наверное, на то я и есть единственный мужчина в этой семье.

Почему распалась группа «Непара»?

— Оставаться объективным, отвечая на этот вопрос, я не могу. Представьте себе, что вы знаете человека много лет, и знаете его творческие возможности и потенциал. Но понимаете, что много изменить невозможно, есть точка невозврата в возможностях.

Вы живете жизнь, а ваш партнер все время куда-то опаздывает, все время светится в какой-то желтухе, не делает многое из того, что делаете вы. Не участвует в каких-то репетициях, в процессе создания чего-то. Не потому, что не может, а просто не хочет.

В какой-то момент приходит осознание, что нет смысла проживать чужую жизнь. Не надо здесь разбираться и делить на плохих или хороших. Я сказал, что буду делать сольный проект.

Долгое время мы не знали, как сказать это прессе, держали все в тайне, ждали красивого и удобного момента. Но партнерша моя побывала на одной из программ и сделала это за нас.

Я понимаю, когда я уходил она пыталась найти мне замену. Я ей замену не искал, просто взял двух девочек, которые очень хорошо поют.

Они блестяще справляются со своей задачей, у них горят глаза, я вижу энтузиазм, которого давно не видел в своей партнерше.

Александр Шоуа и Виктория Тылышинская

— Никакого романа не было. Когда мы пришли в «Непару», между нами уже кошка бегала и пепельницы летали. Причем, только в мою сторону. Это сложно назвать романом.

За 18 лет в «Непаре» у нас не могло быть никаких отношений.

Мы все время были чем-то заняты и увлечены. Никакой личной жизни здесь не было.

Александр Шоуа, сейчас

— Сейчас занимаюсь «Непарой» и своим сольным проектом. Занимаюсь фотографированием и написанием книги. То есть, максимально в творчестве.

Стараюсь уделять время семье, которая страдает от того, что я все время где-то. Стараюсь делать все максимально быстро. Сегодня я успевают сделать за три месяца тот объем, который мы за пять лет делали в «Непаре».

Потому что та борьба, которая возникала внутри группы, она приводила меня в ступор и тупик. Отсутствие желания что-то делать у партнерши все останавливало.

Мы не могли записывать песни. Сегодня я сдал пятилетку за три месяца. Много песен записано, некоторые играют на радио, иногда даже по две. Я об этом даже мечтать не мог, находясь в дуете.

Главное, что сегодня за свои ошибки я отвечаю сам и не на кого не сваливаю. Вот такая история.

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