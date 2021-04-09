«Загугли звезду»: Анита Цой — о шоу «Разводы», Викторе Цое, «замороженном плече», «ролевых играх» с мужем и сыне

Российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения, народная артистка России — все это про нее, про Аниту Цой.

За 25 лет творческой деятельности артистка успела снискать славу, любовь поклонников, уважение коллег, а еще построить крепкую семью и стать мамой.

Teleprogramma.pro пригласила певицу стать гостем авторского проекта «Загугли звезду». Анита Цой нашла время, чтобы честно рассказать о себе, своей семье и наконец-то расставить точки в вопросах родства с Виктором Цоем.

Анита Цой где родилась

— Я родилась в Москве, в 1971 году. Сначала мы жили на Рязанке (Рязанское шоссе), там же ходила в школу, а потом переехали в Кузьминки. Заканчивала я школу №55.

Лучшее воспоминание из детства — это весна, пение птиц, офигенное солнечное настроение и я прогуливаю школу.

Анита Цой, родители

— Маму зовут Юн Элоиза Санхымовна, она воспитала меня одна. Это прекрасная женщина, кандидат химических наук.

Она приехала покорять Москву из Хабаровска, закончила МГУ и встретила моего папу — чистокровного корейца Кима Сергея Алексеевича.

Он был старше мамы на пять лет и, к моему великому сожалению, его уже нет.

Анита Цой, кто ей Виктор Цой?

— Я ярая поклонница и фанатка Виктора Цоя, а еще я его однофамилица. Цой — моя личная фамилия, данная мне мужем и Господом Богом.

Мне доводилось видеть Виктора Цоя на концертах, я знаю его папу, он бывал на моих концертах. Благодарна судьбе за это знакомство — достойнейший человек.

За свою творческую деятельность я посвятила Виктору несколько песен. Например, «Полет», написанную в 1997 году, и еще целый цикл песен, который вышел позже.

Анита Цой, песни

— Я горжусь всеми своими песнями. Нет ни одной просто проходной песни. Это грамотно отобранный материал, каждый раз это знаковые работы.

И очень приятно, что сейчас в моем шоу я постоянно их переделываю и даю им новую жизнь. И уже 11 сезонов они живут и радуют вас.

Анита Цой, здоровье

— Полгода лечила палец, сейчас с ним все прекрасно. Но после перенесенного в июле коронавируса он отошел на второй план.

С момента болезни прошло девять месяцев и, хочу сказать, врачи правы: кто сильнее болеет коронавирусом, у того и последствия будут тяжелее.

Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное.

Анита Цой, муж

— Мужа зовут Цой Сергей Петрович, но все его знают как Петрович. Он старше меня на 14 лет. Родился под знаком Тельца и полностью этому соответствует. Земной уверенный знак, который хочет сделать всю семью счастливой. Для него это важно.

По первому образованию он журналист. Мы познакомились на курсах корейского языка. Я пришла посмотреть на парня, который ухаживал за моей сестрой — это был Петрович.

Встретились глазами и понеслось. Он встретился со мной семь раз, а на восьмой женился. Но я считаю, что нас поженили по-корейски. Мы не были готовы признаваться друг другу в любви, но, с другой стороны, я все-таки его захомутала.

Самые романтические поступки по отношению друг к другу

— Много их было. Один из таких романтически ненормальных и прекрасных произошел 8 Марта несколько лет назад.

У нас перед домом большая клумба, я обычно осенью сажаю там тюльпаны, а весной наблюдаю, как они всходят. И представляете, еще лежит снег, март месяц. Я подхожу к окну, и не знаю, что сказать. У меня вся клумба в цветах.

Ближе, конечно, рассмотрела, что рядом с отростками просто натыканы тюльпаны, но это не передать словами. Так сын и муж решили так поздравить с 8 Марта.

Клумбу разбирать не стала, ведь есть соседи. А если вы настоящий дачник, то знаете как хочется, что бы они сказали «Вау». Так и произошло, потому что ни у кого на клумбе цветов не было, а у меня было счастье.

Ревнует ли вас муж к работе?

— У меня муж очень самодостаточный человек. Он высокообразованный, умный и грамотный и, самое главное, любит свою работу. Поэтому я не могу сказать, что он ревнует меня к моей профессии. Единственное, что он может придираться, что я бываю мало дома.

Ему, как и любому нормальному мужчине, хочется иметь тыл, хозяйку, мать детей, комфорт и уют. А не просто гастролирующую звезду, которая приезжает домой вся в цветах и короне.

В таких случаях муж знает, как вернуть меня на землю. У нас как-то был случай, когда я возвращаюсь из тура, вся на понтах, потому что из города в город меня заваливали цветами и подарками, говорили какая я прекрасная и конечно любой нормальный человек может избаловаться.

На пороге меня встречает муж и говорит: «Здравствуй. Ботинки почисть». Я отвечаю: «Я только что приехала и ты должен меня обнять, дать мне отдохнуть» . А он: « Я очень тебе рад. Ботинки почисть».

Я, конечно же, психанула, перевернула накрытый стол. И мой муж, так же спокойно глядя на меня, сказал: «Жаль, что ты это сделала. Уберись и ботинки почисть».

Может, это и жестоко, но на самом деле очень быстро возвращает в лоно семьи и на землю. Я благодарна мужу. А он шутит, что у всех жены — тыл, а я заменяю второй фронт. Люблю его безгранично. И вы берегите своих мужчин!

Анита Цой, дети

— Честно, я переживаю, что мы решились только на одного ребенка. У нас сын, ему 28 лет, совершенно прекрасный парень. По образованию он экономист и пока еще не женат.

Нам уже хочется внуков, и из папы вышел бы прекрасный дедушка. Его уже подпирает и он уже слышит, как маленькие ножки топочат по нашей траве, полу.

Но сын говорит, что хочет сначала встать на ноги и у него это неплохо получается. Я понимаю, что для этого нужно работать 24/7. Но искренне переживаю по этому поводу и надеюсь, что придет пора, и он приведет лучшую девушку к нам в дом. И будут они жить счастливо.

Анита Цой, где живет

— Я Водолей и уже поняла, что всего мира мне будет мало. И главное, я быстро могу устроить все, как мне надо. Получается очень комфортно и уютно. От коммунальной квартиры мы уже дошли до своего жилья на большой территории земли, где мы построили не один дом, а еще дома для мамы.

И еще я хулиганка, занимаюсь ночью музыкой. У нас два дома. Дом Гейша- это мой дом. Дом – хозяин, это где все спокойно и ночами отдыхает от меня мой муж.

Мир в семье во многом зависит от возможности оставаться наедине с собой. Каждый человек должен иметь личное пространство. Хотя бы какой-то уголок, где можно скрыться и отдохнуть. Поэтому, если у вас есть такая возможность, даже кровати ставите в разных комнатах.

Зачем слушать храп, вылазить из-под тяжелой руки, эта мода прошла уже. Спите свободно, вольно. Утром просыпаетесь и с отличным настроением говорите «Как же я тебя люблю», и идете готовить ему завтрак.

Анита Цой, разводы

— Вообще, для того чтобы принять правильное решение в жизни нужно посмотреть на себя со стороны. Безусловно, реалити-шоу «Разводы» это номер один для понимания проблемных ситуаций. Истории героев помогают избежать вспышек и горя.

Я не могу быть равнодушна к разводам. В любой семье бывают вспышки недопонимания. Самое обидное, когда ты не готова больше прощать. Это состояние, на волоске. Когда еще немного и мир рухнет.

Эта не простая история была в моей жизни. Я очень благодарна «Разводу», потому что еще раз это вспомнила и переоценила. Поняла, что я так не хочу и не буду. Я могу по-другому, лучше.

Анита Цой, новости

— Нынешний год будет очень насыщенным. Пока говорить о больших турах не приходится. Наше новое шоу «Пятый океан», посвященное моему большому юбилею, перенесено с 6 февраля прошлого года на 1 октября 2021 года.

Мы будем выпускать сразу два альбома и готовим много нового материала. А еще я хочу открыть домашний ресторан. У меня есть такая идея. И я хочу увидеть своими глазами, за кем же все-таки ухаживает мой сын.

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