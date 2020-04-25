Льва не потянул, стал Львенком: Александр Шоуа рассказал о приглашении в шоу «Маска»

Экс-солист группы «Непара» выступил в проекте, но в качестве спецгостя.

На финишную прямую в шоу «Маска», которое оказалось самым секретным и интригующим не только для телезрителей, но и звездных членов жюри, вышло четверо участников. За победу в конкурсе и звание самого таинственного вокалиста будут бороться Лев, Волк, Попугай и Олень.

Телеканал НТВ приоткрыл некоторые секреты закулисья рейтингового проекта накануне финала. И оказалось, что бывший солист группы «Непара» Александр Шоуа мог тоже быть в числе 12 главных персонажей проекта.

«Изначально я был приглашен в качестве конкурсанта на сезон, но поскольку календарь был сильно-сильно забит, я к сожалению своему отказался» — поведал певец.

Но свою минуту славы на таинственном проекте Шоуа все-таки получил – в качестве специального гостя. В одном из последних выпусков артист предстал в костюме Львенка. Жюри предстояло отгадать участника сразу после его выступления. Трофим, Денис Майданов, Николай Фоменко, Владимир Пресняков, Александр Пушной, Вадим Казаченко, Владимир Левкин – ни одна из предложенных судьями версий не подошла.

«Вот это ты всех сделал!» — воскликнула от неожиданности Валерия.

Напомним, грандиозный финал шоу «Маска» состоится 26 апреля в 20-10 на телеканале НТВ.