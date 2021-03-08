Денис Шведов – об опасных животных на «Последнем герое», травмах, 4-м сезоне «Бывших» и фанатках

Денис Шведов снимается сейчас во многих фильмах и сериалах. Также он успевает принимать участие в шоу, например, в «Последнем герое» на ТВ-3.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о том, как жил экстремальных условиях в Африке, о последнем сезоне «Бывших» и приоткрыл тайну – как встретит 8 Марта с женой и детьми.

– Денис, во время «Последнего героя» на ТВ-3 вы устроили себе цифровой детокс. Жили только без соцсетей или исключили даже звонки? Была ли «ломка», что оказалось самым трудным и нужно ли всем периодически устраивать такие разгрузочные дни?

– Мне было интересно, как долго я смогу обходиться без соцсетей и гаджетов и других привычных инструментов существования. Но очень быстро все и без каких-либо ломок ушло из поля зрения, и ни по чему не скучал, ничего не хотелось.

О ядовитой змее, огромном крабе и крысах…

– Сложно ли вам было в бытовом плане на острове? Сталкивались с какими-нибудь неприятными или опасными насекомыми? А животными?

– Сложности были и много. Если говорить о погоде, то на Занзибаре высокая влажность, а в сочетании с соленым ветром одежда тут же становится колом. К тому же, дикая жара с нереальным ультрафиолетом, двигаться невозможно. Чувствуешь себя лет на девяносто, можно без проблем только лежать, а надо бегать, проходить всякие эстафеты.

Как-то я пошел за дровами и нарвался в лесу на зеленую мамбу. Это сильно ядовитая змея, которая реально опасна. Но, к счастью, она уползла, испугавшись шагов.

А еще встречали так называемого «кокосового вора» – это такой огромный паукообразный краб, который питается кокосами. У него большущие клешни и такое ощущение, что он из каких-то фильмов ужасов.

Плюс на острове живут крысы. Они бегали по нам, падали откуда-то сверху на крышу шалаша. Это было просто дико, страшно, отвратительно. Четырех человек покусали, пришлось делать прививки от бешенства.

Потом нам подсказали спасатели, что крысы боятся выходить на открытые площадки, и мы перебрались на берег. Спасли прямо на песке, крысы туда не добирались — это облегчило жизнь.

О травмах на проекте

– Проект стартовал относительно недавно, а уже случилось немало травм. Как вы реагировали на травмы соплеменников и ваших соперников? Были ли у вас травмы?

– Травмы были. Дима Павлюк вообще сломал себе копчик. Куча всяких мелких порезов, ушибов. Я умудрился по легкому проскочить, были какие-то незначительные повреждения, которые быстро удалось победить. Диму, безусловно, жалко. Я на него очень рассчитывал, как на своего соплеменника. Плюс он позитивнейший человек, с ним приятно было в племени. А все остальное – это издержки. Я не особо по этому поводу рефлексировал.

Единственное, было жалко нашу Лену Барткову, которую забрали в другое племя. На том острове у ребят была песчаная блоха. Она кусает так, что все тело у тебя в корке, ты чешешься и не можешь остановиться. Но самое главное – ее не видно, ты не замечаешь и не чувствуешь, когда она кусает. Ты просто просыпаешься и видишь, что весь в таком чудовищном состоянии. И когда я видел своих товарищей, которых покусали блохи, как выглядят их тела – это был просто ужас. Крысы показались вообще спасением.

– На Занзибаре во время «Последнего героя» к вам проявляла повышенный интерес модель Александра Маслакова. А после проекта вы встречались?

– Насчет Саши Маслаковой искрометного сказать ничего не могу. Может быть, девушка видела мои роли, может быть, я ей понравился как артист, как мужчина. Ну, это часть профессии. Вся ситуация разрешилась там же, на берегу, все все поняли и никаких обид не осталось.

После возвращения с острова мы все встречались у Нади Ангарской дома. Пересматривали некоторые серии и отлично общались. Это был просто игровой момент, не более.

О самых непристойных предложениях фанаток

– А какие самые неожиданные предложения от фанаток вы получали?

– От просьбы записать какое-нибудь видео с поздравлением – до приглашений выпить кофе. Большинство артистов через это проходят. Я это лишь рассматриваю как повышенную награду за то, что я делаю. Значит, мои образы, которые я транслирую на экран, попадают зрительницам, и они это ценят.

Зрительницы приходят на мои фильмы и сериалы, тем самым создавая аудиторию. Это круто для всех. Для тех, кто производит фильмы, и для меня, как для артиста. Собственно говоря, для этого мы и существуем, чтобы вызывать эмоции. А тут – весь спектр. Поэтому это только может радовать меня в профессиональном плане.

– Вы много лет имеете статус семейного человека, воспитываете детей. Бытует мнение, что с годами любовь уходит и трансформируется в иное родственное чувство. Вы согласны? Как изменились ваши чувства и что помогает их подпитывать?

– Любые ценности, мне кажется, претерпевают изменения, если ты современный думающий человек, и не сидишь перед компьютером сутками. Но даже у таких людей что-то меняется. А в моей профессии это просто предопределено.

Мы, мне кажется, становимся ближе. Конечно же, бывают какие-то недомолвки, конфликты. Но это мы рассматриваем лишь как повод для роста, для того чтобы стать лучше. В первую очередь, сами как люди. Чем больше мы проживем, чем больше мы пройдем вместе – тем спокойнее и радостнее будет наша жизнь, потому что никаким вздрязгам нас не разобщить.

В отношении семейных традиций – больше скажу про воспитание. Например, про уважение чужих границ. Мы детям это прививаем прямо с самых первых лет. Например, моя дочка идет в туалет, и если ей нужна помощь – она позовет меня или Сашу, жену. И мы, перед тем как войти – стучимся, спрашиваем – можем ли мы войти.

Когда мы хотим взять ребенка на руки – мы спрашиваем – я могу тебя взять? Мне хочется тебя обнять и поцеловать. Я могу это сделать? Потому что он может не хотеть. Это не значит, что он не любит. Это значит, что просто вот сейчас – он этого не хочет. И, тем самым, мы показываем, что есть границы. Что он ценен, что он важен. Что родитель – не авторитарная личность, который может все. Мне кажется, что это путь к какому-то духовному здоровью.

Будет ли продолжение сериала «Бывшие»?

– Сейчас заканчивается новый сезон «Бывших». Уже работаете над продолжением? Многие считают, что этот сезон самый трагичный. Для вас он какой? И как вам работалось с Полиной Гагариной?

– Насчет продолжения «Бывших» пока никакой речи не идет. Как нам с Любой Аксеновой кажется – главное, вовремя уйти и на хорошей ноте. И мы считаем огромным успехом, что «Бывшие» так продержались три сезона. Каждый из этих сезонов по-своему уникален и имеет такой отклик у зрителя. Пока у нас такая мысль, что нужно завершить эту историю и оставить у зрителя не какое-то неприятное послевкусие, а попытаться сохранить тот уровень, которого мы достигли.

Плюс наши герои, которые там проходят свой путь – да, он трагичный, непростой, но, тем самым, мы показываем зрителю, что, ребята, вот что будет с вами и с вашими близкими, если ничего не делать со своей зависимостью, если продолжать думать только о себе, и вот до какого дна вы можете дойти, точнее – до какого дна могут довести наркотические вещества. Мне кажется – это самое главное. И пусть он будет таким.

С Полиной Гагариной мне очень легко работалось. Она легкий, веселый и очень приятный человек. Мне кажется, у нас с первых съемочных дней сложился в уме какой-то контакт, и я ей благодарен за то, что она украсила собой наш проект. А недовольные, естественно, всегда будут, даже если бы мы вообще остались вдвоем и больше вообще не было бы артистов – все равно кто-то что-то написал бы. Классика, нормально.

– А где заняты еще сейчас?

– Мне точно подтвердили съемки во втором сезоне проекта «Фантом» на ТВ-3. Потом – «Иванько – должен быть второй сезон – он сейчас в разработке. Еще идет работа над вторым сезоном одного проекта, в котором я был занят. Пока сказать назвать не могу.

Еще я был на пробах и разговаривали с продюсерами, с Рубеном Дишдишяном. Он занят над полнометражным фильмом под названием «Мира». Это будет история про отдаленное будущее, где раскрываются взаимоотношения отца и дочери. Отец заперт на космической станции, а дочка находится на Земле. Героев ждет много приключений.

О заработках и Никите Михалкове

– Никита Михалков обозначил, что съемочный день Саши Бортич стоит 200 тысяч рублей. Скажите, а от чего зависит стоимость вашего съемочного дня и в каких пределах варьируется сумма?

– Про съемочные дни я не могу ничего озвучивать. Мне кажется, это некорректно. И то, что сделал Никита Сергеевич – тоже назовем это некорректным. Никто же не обсуждает его заработную плату. Хотя, конечно, все обсуждают. И к его зарплате – как раз возникают вопросы.

А к вопросу заработной платы Саши Бортич – у меня лично нет никаких претензий. Если человек успешен, узнаваем, на него приходят – то почему бы не поднимать свою ставку или использовать это для монетизации. Как и во всем мире. Какой смысл продолжать работать и оставаться на уровне пятилетней давности. Это само собой подразумевающийся факт и сложно его оспорить.

— Обычно вы играете брутальных персонажей, часто их моральные качества далеки от идеала. Почему такой образ и хотели бы попробовать себя в новом амплуа? А от каких ролей сразу отказываетесь?

— Я не совсем согласен, что они далекие от моральных принципов. Это больше про бандитов и разбойников. По поводу амплуа, мне бы хотелось, как и любому артисту, что-то парадоксальное или патологичное, совсем неожиданное зрителям.

Например, показать, чем живет обычный человек у нас в стране, без всяких столкновений с бандитами. Но вот на просто хороших людей – учитель с выглаженным воротничком – смотреть не хочется. Это скучно, зритель уходит. Должна быть парадоксальность или какой-то изъян. А еще мне хотелось бы поэкспериментировать со своей внешностью, вот это да!

– Что подарите любимой на 8 Марта? Как будете отмечать праздник?

– Я хочу сделать сюрприз. И очень надеюсь, что в этот день и я, и Саша – мы не будем работать. Это уже часть подарка. Все будут здоровы, никто ничем не заболеет и не простудится – и мы, и наши дети.

Надеюсь взять семью — Сашу, Миру, Ваню – и уехать в какое-нибудь хорошее место. Может быть, в какой-нибудь отель и отдохнуть там хотя бы сутки. Погулять, побыть всем вместе в спокойствии, без суеты.

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