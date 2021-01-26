«Мисс Россия», рэпер, борец, тракторист: стал известен состав команды «Новичков» в «Последнем герое»

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в новом сезоне реалити-шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 в борьбе за приз столкнуться команды «чемпионов» и «новичков». В первую вошли опытные участники предыдущих проектов, которые уже доказали свою стойкость на острове. А вот про пионеров, бросивших им вызов, до сегодняшнего дня было ничего не известно.

Их набрали на кастинге, который впервые в рамках данной передачи проводился во «ВКонтакте». И вот, наконец, канал ТВ-3 раскрыл, кто эти люди.

Эльмира Абдразакова, родом из Казахстана, 26 лет, модель, блогер, победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2013», участница конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», учится на факультете госуправления и хочет попасть в Госдуму. Не замужем.

«Я человек, привыкший к комфорту, вкусной еде с бокалом вина и косметическим средствам, так что для меня шоу — это шанс проверить себя на прочность. Моя первостепенная цель — это понять, на что я способна», — говорит девушка.

Данил Апос, родом из Омска, 22 года, художник, рэп-музыкант, бывший участник проекта «Дом-2». Пережил серьезное ДТП, сейчас живет без постоянного дохода.

«Победа в «Последнем герое» мне важна, но она, по большей части, для родителей. Себе я хочу доказать, что маленький мальчик может оказаться самым сильным», — поделился молодой человек.

Дарья Колпакова из Екатеринбурга, 32 года, бизнесвумен, владелица двух турагентств и магазина одежды. Трудоголик по натуре. Пережила болезненный развод.

Иван Кузнецов из Красноярска, 29 лет, диджей, ведущий, архитектор по образованию. Семьянин. Выжил в страшном ДТП, но потерял близкого друга. До проекта никогда не был за границей.

Александра Маслакова, родом из Ханты-Мансийска, 25 лет, модель, теле- и радиоведущая, финалистка конкурса красоты «Мисс Россия – 2015». Не замужем.

Дмитрий Петайкин из Саранска, 29 лет, профессионально занимается греко-римской борьбой, призер Кубка мира, победитель Кубка европейских наций, вызывался в сборную России. В детстве воровал металлолом, сегодня имеет свой бизнес. Холост, но мечтает о семье.

Роман Никкель из Оренбургской области, 33 года, тракторист. До проекта никогда не выезжал за пределы страны. Многодетный отец.

Татьяна Роот из Красноярска, 23 года, студентка, певица-самоучка. Пережила операцию по удалению доброкачественной опухоли, после которой на теле остались огромные шрамы. Собиралась замуж, но жених бросил ее незадолго до свадьбы.

Эти восемь человек сформировали племя «новичков», но это не значит, что они слабее «чемпионов». Сейчас участники снимаются в Занзибаре под присмотром ведущей Яны Трояновой. В эфир шоу выйдет с 6 февраля на канале ТВ-3.

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