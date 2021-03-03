«Топи», «Бывшие», «Бесстыжие» и другие громкие сериалы зимы, которые вы могли пропустить

А вы посмотрели все громкие сериалы, которые вышли нынешней зимой? Если что-то упустили, то мы расскажем о популярных картинках, которые многие обсуждали в Сети.

«Бесстыжие», 11 сезон (последний)

Актеры: Уильям Х. Мэйси, Итан Каткоски. Джереми Аллен Уайт, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн, Эмми Россам и другие.

Главные герои сериала – ненормальная семейка Галлахеров, в которой родители и дети из-за собственной глупости попадают в самые нелепые ситуации, пытаясь выжить в этом мире. Это трагикомедия, в которой поднимаются важные для общества проблемы: алкоголизм, наркомания, однополая любовь и семейные ценности.

Рейтинг сериала: 8,6

«Это мы», 6 сезон

Актеры: Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крис Салливан, Эрис Бэйкер, Фэйти Херман и другие.

Главная мысль сериала состоит в том, что даже случайные и малозначительные события способны тесно переплести судьбы людей. Ну, а доброта и участие помогают преодолеть любые жизненные трудности.

Рейтинг сериала: 8,3

«Топи», 1 сезон

Актеры: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева, Максим Суханов и другие.

Это история про пятерых молодых москвичей, которые решают «ради прикола» пожить в настоящем монастыре. Они приезжают в местечко, недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Однако все начинает идти не по плану. Загадочные события, происходящие с ними, заставляют усомниться в реальности.

Рейтинг сериала: 7,7

«Склифосовский», 8 сезон

Актеры: Максим Аверин, Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Владимир Жеребцов, Константин Юшкевич, Алена Яковлева и другие.

Это сериал про врачей известной московской больницы, которые каждый день спасают людям жизни. Мало, кто задумывается, что у медиков тоже есть свои проблемы, травмы, трагедии, неизлечимые болезни. Но они вынуждены быть сильными, правда, не всегда получается…

Рейтинг сериала: 7,5

«Доктор Хэрроу», 3 сезон

Актеры: Йоан Гриффит, Даррен Гилшенан, Дэмиен Гарви, Элла Ньютон, Хантер Пейдж-Лошар, Анна Лизе Филлипс, Робин Малкольм, Джолин Андерсон.

Сериал про патологоанатома, который будоражит общество своим эксцентричным поведением. Однако никто не знает, что у него есть страшный секрет, который может стоить ему карьеры и семейной жизни в принципе.

Рейтинг сериала: 7,4

«Бывшие», 3 сезон

Актеры: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Григорий Чабан, Леонид Громов, Даниил Вахрушев, Линда Лапиньш и другие.

Главная героиня сериала – мажорка Яна Миронова (Любовь Аксенова), которая употребляет наркотики и ни в чем себе в жизни не отказывает. Ее дружок – персонаж Дениса Шведова не прочь выпить по поводу и без. И все бы ничего, но между героями зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих. Это меняет их жизнь далеко не в лучшую сторону.

Рейтинг сериала: 7,3

«Полет», 1 сезон

Актеры: Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Сергей Чонишвили, Александр Робак и другие.

Работники строительной компании собираются лететь в командировку в Пермь. Однако, опоздав на рейс, в аэропорту узнают, что их самолет разбился на взлете. В этот момент главные герои начинают переоценивать свою жизнь.

Рейтинг сериала: 6,9

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