Звезда «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова: «Я привыкла встречать Новый год в пижаме, а после 12 ложиться спать»

Главная героиня популярного сериала на ТНТ рассказала Teleprogramma.pro о квартире в Сочи, новогодних традициях и роли Тани, которую она играет 13 лет.

В новогодние каникулы ТНТ покажет новый сезон сериала «САШАТАНЯ». Знаменитая пара снова вернется к учебе, но на этот раз не у универ, а в школу — их сын Алешка собирается в школу. И это только начало сезона, полного событий.

Teleprogramma.pro поговорила с актриса Валентиной Рубцовой (Таня) и узнала подробности съемок, личной жизни актрисы и ее семьи.

— Валентина, впереди новый сезон «САШИТАНИ». Чего ждать: как изменится жизнь молодой семьи?

— Саша и Таня в каждом сезоне оказываются в новых обстоятельствах, вот и этот сезон — не исключение. Будет много интересного, Саша и Таня будут готовить Алешку к школе, и, конечно, будут попадать в множество самых нелепых ситуаций, с которыми им придется справиться.

— А будет отражена история с пандемией?

— Нет. Сценарий был написан еще до начала пандемии, мы начали снимать, потом съемки пришлось остановить из-за локдауна. Поэтому темы пандемии в этом сезоне не будет. И я считаю, что это правильно. У нас не медицинский сериал, вот в там круто отражают эту тему. Например, в моей любимой «Анатомии страсти» этому будет посвящен целый сезон. Но у нас сериал семейный, мы хотим, чтобы люди об этом позабыли, отдохнули, расслабились и получили удовольствие.

— Появятся новые персонажи?

— Новых ключевых персонажей у нас не будет. Но Саша и Таня заведут домашнего питомца.

— Какие смешные случаи были на площадке?

— Этот вопрос так любят журналисты. Мы снимаем комедийный сериал, естественно, на съемках может происходить огромное количество всяких казусов, смешных случаев. Но это настолько ситуативная история. Все эти случаи смешны, когда ты их проживаешь, по-моему, еще никому не удалось передать словами комизм тех ситуаций, которые происходят с актерами на площадке.

— Дружите ли вы в жизни с Андреем Гайдуляном (Саша) ? Как поддерживали его в сложный период жизни? (имеется в виду болезнь Андрея)

— Это было уже давно. Поддерживала Андрея как могла. Мы продолжаем дружить, мы коллеги. Но в жизни мы редко пересекаемся, потому что проводим на съемочной площадке по 14 часов 6 дней в неделю, поэтому в выходной хочется уделить время семье. У нас с Андреем прекрасные и замечательные отношения. Это вообще большое счастье, что такие отношения с коллегами могут быть.

— Вы играете Таню уже 13 лет. Не устали от одной роли?

— Нет, не устала, потому что в сериале происходят самые разные события, моя героиня растет, она оказывается в новых жизненных обстоятельствах, соответственно она постоянно меняется и развивается. Я каждый раз нахожу что-то для роли, подмечаю, потому что Таня – образ собирательный.

— В 2020 году вы купили квартиру в Сочи. Это правда? Решение давно зрело или пандемия и закрытые границы подтолкнули? Почему именно Сочи?

— Нет, квартиру мы не купили, мы ее арендуем. Мой муж родом из Сочи и поэтому мы выбрали – Сочи. Он местный человек, он всех и все там знает. И к тому же это Россия. Я никогда в жизни не смогла бы уехать заграницу и строить там свою жизнь. Решение переехать из Москвы связано с экологией. В столице идеально работать, но для жизни это не самое комфортное место.

— Про вас часто пишут в интернете, что вы не стареете. Как такое возможно? Это генетика, косметология или какое волшебное зелье?

— Это самодисциплина, в первую очередь. Генетика — это примерно 20%. Знаете, это как с талантом: 20% таланта и 80% упорства. Здесь то же самое. Безусловно, косметология. Я нашла своего косметолога, и для меня она лучшая в мире. Но в основном это уходовая косметология, никаких инъекций.

А волшебное зелье – это самая простая вода, которую я выпиваю примерно 2-2,5 литра в день. И это работает, я сама заметила с течением времени, как мой организм стал совершенно иначе себя чувствовать и вести. Появилась легкость, гибкость, энергия. Поэтому чтобы не стареть, нужно за собой следить.

— У вас подрастает дочка Софья, она школьница. Как вам далось дистанционное образование?

— Лично мне оно далось прекрасно. Мой ребенок был дома, она просыпалась за полчаса до уроков, мы быстренько завтракали и садились заниматься. Перемены были по 20 минут, в это время она прыгала по дивану, носилась по квартире, висела на кольцах и шведской стенке, то есть полностью разгружалась. Не напрягалась психологически. Но в конце этого всего спросила, когда же мы уже пойдем в школу? Так что лично для нас это было очень комфортно.

У нас в классе всего 8 человек, поэтому все друг друга видели, видели учителя, все было понятно. Мы тут же присылали домашнее задание, все, что сделали в классе. Но я знаю, что для многих такая форма обучения была очень неудобной. Мне рассказывали мои соседи в Москве, особенно те, которые живут на небольшой жилплощади с бабушками и дедушками. Все вынуждены ютиться в одной комнате, чтобы ребенок занимался в другой, это очень тяжело, я в этом их очень понимаю. К тому же выходить нельзя было. Но у нас условия позволяют спокойно находиться на дистанционном обучении.

— А не планируете второго ребенка? Материнский капитал заплатят.

— Этот вопрос касается только меня и мужа.

— Впереди Новый год. Как этот праздник встречают в вашей семье? Какие существуют традиции и нарушила ли их пандемия?

— Только дом и семья! Я пару раз встречала это праздник не дома, когда еще пела в группе «Девочки», у нас были гастроли. Помню, мы с мужем поехали в Красноярск (он тогда работал с группой «Иванушки»), там был большой сборный концерт, и мы встречали Новый год там. Причем встречали его дважды, по Красноярскому времени, а потом по московскому. Но так как я была с мужем, то все равно можно считать, что была с семьей.

Для меня это только семейный праздник. Я думала о том, чтобы, может быть, поехать в отель в Красной поляне, например. Но я привыкла встречать Новый год в пижаме, в 12 ночи мы уже не сидим за салатами, мы слушаем послание президента, желаем всем счастья и здоровья и ложимся спать! Утром встаем бодрыми и свежими.

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