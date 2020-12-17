Новогодние каникулы с Сергеевыми: в январе выйдет новый сезон сериала «СашаТаня»

Сериал «СашаТаня» стал спин-оффом сериала «Универ» и теперь не менее популярен. За жизнь семьим Сергеевых с удовольствием наблюдают зрители, а главные роли сыграли Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян.

В обычной жизни актеры тепло общаются, но у них совсем другие семьи. Валентина воспитывает девятилетнюю дочку Софию с мужем Артуром Мартиросяном, а Гайдулян развелся с женой, когда победил тяжелую болезнь.

Многие зрители подумали, что сериал закончился в 2020 году и любимые герои уже не вернутся на экраны, но режиссеры проекта не смогли этого допустить. Стало известно, что новый сезон ситкома выйдет в эфир уже в январе 2021 года. Зрители смогут провести новогодние каникулы с полюбившимся героями и каналом ТНТ.

Сергеевы, которые в начале сериала только учились жить вместе, на этот раз отведут сына в первый класс. Родителям придется изучать школьную программу вместе с наследником. Засесть за тетради и учебники окажется не так просто.

Многие знают, что после 31 декабря сложно начать новую жизни, так как обычно еще сутки нужны, чтобы вспомнить все подробности минувшей ночи, поэтому новые серии ситкома покажут на ТНТ со 2 января. Зрители смогут отвлечься от проблем, забыть про трудности 2020 года и зарядиться позитивом, чтобы год Быка провести с улыбкой.

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