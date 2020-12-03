Будут ли звезды прививаться от коронавируса: Рубцова пойдет, а Лещенко делает ставку на клеточный иммунитет

Почти год мы ждали этого события — вакцина от коронавирусной инфекции прошла испытания и с 4 декабря в Москве откроют запись на вакцинацию.

Первыми уколы смогут сделать работники образования, здравоохранения, соцслужб. Постепенно перечень будут расширять.

А готовы ли российские звезды сделать укол, чтобы заиметь иммунитет к ковиду? Об этом Teleprogramma.pro спросила у российских знаменитостей.

Валентина Рубцова, актриса

Звезда «СашиТани» признается, что новость о старте вакцинации пропустила. За съемками и подготовкой к Новому году не отследила, как шли испытания.

«Так с ходу и не могу ответить, буду делать или нет. Я просто стараюсь вести здоровый образ жизни, чтобы меньше болеть. Наверное, чуть позже сделаю».

Мария Погребняк, модель

Жена футболиста Павла Погребняка и многодетная мама делает ставку на закалку. В ее семье следят за здоровым питанием, уделяют достаточное внимание спорту и противостоят болезням с помощью укрепления организма.

«Мы стараемся закалять иммунитет, утром обливаемся холодной водичкой, мне кажется, это лучше всего. Стараемся реже делать прививки, чтобы укрепить организм естественным путем».

Лев Лещенко, артист

Лев Лещенко из тех, кто про коронавирус знает не из новостей, он тяжело перенес болезнь. Врачи больницы в Коммунарке несколько недель пытались поставить артиста на ноги. К счастью, им это удалось.

«Я переболел, теперь у меня есть клеточный иммунитет. Могу ли я заболеть повторно? Не знаю. Надеюсь, что нет, рассчитываю на силы организма».

Виктория Боня, телеведущая

Бизнес-леди и участница «Дома-2» считается антипрививочницей, но в случае с вакциной от коронавируса говорит, что надо оценивать индивидуальные особенности человека

«В трех словах сложно выразить мое отношение к прививкам. Это индивидуальная история, как человек реагирует на вирусы, как болеет. Надо все взвесить и принять».

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