Звезда «Теоремы Пифагора» Мария Куликова о закулисье сериала, подарках Егора Бероева и планах на Новый год

Знаменитая актриса рассказала, что попросит у Деда Мороза и кому приходится сложнее всего в пандемию.

В понедельник, 16 ноября, на телеканале «Россия» стартует новый сериал «Теорема Пифагора». На экране развернется настоящая борьба за счастье. Главная героиня — женщина-психолог (Мария Куликова) за годы успешной работы смогла выстроить идеальную семью.

Муж преуспел в бизнесе, дочь приносит из школы одни пятерки и кажется, что сотрясти эту семейную идиллию невозможно. Но помогут ли главной героине все ее академические знания, когда в размеренную жизнь ворвется простоватая провинциальная девушка?

— Мария, о чем, на ваш взгляд, «Теорема Пифагора»?

— Сериал о тонкостях человеческих отношений. На первый взгляд, история бытовая, но я надеюсь, что у нас получилось раскрыть эту тему тонко: когда нет хороших и плохих, черного и белого, есть несчастные люди, у которых рушится жизнь.

Мы пытаемся разобраться, что случилось в абсолютно счастливой семье, что привело к полнейшему краху. В этой истории дети оказываются замешаны в отношениях родителей и становятся разменной монетой. Это всегда страшно. Мы копались в тяжелой жизненной ситуации, надеюсь это будет любопытно не только нам, но и зрителю.

— Кто ваша героиня, какая она?

— Моя героиня — психолог, она ориентируется во многих вопросах, помогает людям разобраться в сложных жизненных обстоятельствах, но не справляется со своими собственными.

— Где снимали? Как долго длились съемки?

— Съемки длились около трех месяцев, но точно не скажу. Часто идут параллельные проекты и путаешься. Работали в Москве – это большая радость для меня. Раньше, когда сын был маленький и были съемки в других городах, я брала его с собой. Летали в Минск, Киев, Санкт-Петербург. Сейчас нет такой возможности, он привязан к школе, к учебе, к занятиям по теннису, поэтому я предпочитаю работать в Москве. Но сейчас мотаюсь между Москвой и Ростовом-на-Дону.

— На площадке были напряженные моменты, ссоры?

— У нас была профессиональная команда и никаких ссор не было. Я никогда не сталкивалась с открытым конфликтом. Порой, бывают сложности, споры, но чтобы ссора – это какие-то мифы, легенды и сказания про артистов и про съемки. Невозможно заниматься творчеством, находясь в глухом конфликте, это нереально.

— А какие-то позитивные моменты?

— А вот позитивных моментов была масса. Радость от общения с партнерами, многих я знаю давно, например Егора Бероева, с кем-то только познакомилась – это Саша Власова. Было круто.

Например, деликатные моменты: Егор, когда уезжал на обед, то всегда привозил вкусные пирожные, а перед Новым годом подарил мне фантастическое коллекционное вино и это очень приятно. Не всегда такое бывает, даже когда просто хорошие профессиональные отношениях. Мы очень давно знакомы, было, что обсудить: и отдых, и воспитание детей, и все на свете. Так что первые позитивные воспоминания о личном, всегда ценно, когда партнер по съемкам о тебе заботится.

— Поделитесь с нашими читателями, что осталось за кадром.

— За кадром остались напряженные часы работы, которые в кадре не видны. Холод, поздний обед, когда ты выезжаешь из дома в 6 утра, а возможность пообедать или присесть приходит в пять вечера, потому что скоро уйдет свет или пойдет дождь и надо успеть доснять.

Всего этого в кадре видно не будет, будет только история людей. Ну и, конечно же, за кадром остается огромный труд съемочной группы, без них невозможно: это осветители, гримеры, операторская и режиссерская работа. В создании кино занято большое количество людей, которые остаются за кадром. Ведь часто они в тяжелых условиях создают картины, которые радуют зрителя.

— Лично для вас 2020 год был тяжелым?

— Год непростой, не было съемок, отменялись спектакли. У нас планировалась постановка с Игорем Петренко, к сожалению, ничего не сложилось. Полупустые залы. Я с сыном Ваней ходила на «Синюю птицу» в МХТ и очень грустно смотреть на эти черные провалы в зрительном зале.

Радостно, когда зал переполнен, это совсем другая атмосфера во время спектакля. От пандемии пострадали все, но артисты далеко не в первых рядах. Самое тяжелое время сейчас для медиков. У меня сестра доктор, и я прекрасно понимаю, что им пришлось перенести.

Для меня это время было не таким плохим, я много общалась с близкими. Обычно я мотаюсь, а в пандемию смогла всласть провести время с родными. В кайф общалась с ребенком, мы наладили какой-то фантастический контакт, я почувствовала, что время это самое драгоценное, что есть в семейных отношениях. Мы использовали его с Ваньком по полной программе.

— Многие знаменитости жалуются на проблемы с финансами. Ваш бюджет сильно ужался?

— Конечно, все изменилось, не было заработков, но если говорить искренне, у меня на тот момент было два действующих рекламных контракта, которые помогли остаться на плаву. Были какие-то накопления, но, безусловно, потому что не было спектаклей и съемок, появился страх, что будет в дальнейшем с нашей профессией? Мы полностью зависим от контакта с коллегами, мы не можем работать удаленно в отличие от офисных работников.

В прошлом году я бы дала руку на отсечение, что границы не закроют, людей не посадят по домам – это из области фантастики, а сейчас предпочитаю ни от чего не зарекаться.

— Скоро Новый год, что попросите у Деда Мороза?

— Наверное, чтобы была возможность путешествовать, чтобы все выздоровели, чтобы открылись границы. Пусть это будет коллективный подарок на весь мир, чтобы все скорее закончилось и мы стали жить как прежде.

— Где будете встречать главный праздник года?

— Новый год я уже много-много лет встречаю дома. К нам приезжают друзья и это самый классный вариант. Мы много раз рассматривали рестораны, а потом возвращались к тому, что в 19:00 надеваем с подругами платья и идем в ресторан. Ужинаем при свечах, играет торжественная музыка, болтаем, мечтаем. А потом перемещаемся к нам в загородный дом, надеваем пижамы, пуховички и сидим на террасе. Праздник становится домашним, семейным.

Мне порой кажется, что я люблю не сам Новый год, а следующее утро. Это совместный поздний завтрак, я пеку круассаны, омлеты, сырники. Мы пьем шампанское, болтаем, а потом заваливаемся вместе смотреть классный фильм.

Это все затягивается на 2-3 дня, слава Богу ребята не уезжают, так что у нас не просто Новый год, а праздничные каникулы с друзьями.

— Вы следуете советам из гороскопов, от психологов и так далее: что надеть, какой макияж сделать, какой салат приготовить….

— Я никогда не читаю гороскопы. На мой взгляд, это дело настроенческое. Как я себя чувствую, такой наряд и выбираю в Новый год… Обычно стол у нас традиционный, классический. Но обязательно есть мороженное, все мои друзья любят его, и я беру разных сортов. А еще обязательно дрова, потому что очень клево, когда горит камин.

По поводу готовки — не ломаем голову – мы живем в такое время, когда все можно заказать, так что просто делим список, кто что где будет покупать. Мы совместными усилиями накрываем стол, я обожают такие моменты.

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