Почему разрушился идеальный брак: на канале «Россия 1» покажут мелодраму «Теорема Пифагора»

Вечером 16 ноября канал «Россия» начнет показ многосерийной остросюжетной мелодрамы «Теорема Пифагора». В главных ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и Александр Ратников.

По сюжету женщина-психолог за годы успешной работы выстроила идеальную семью. Под ее чутким руководством супруг преуспевает в бизнесе, а дочь приносит из школы одни пятерки. Но помогут ли главной героине все ее академические знания, когда в размеренную жизнь ворвется простоватая провинциальная девушка? Новый персонаж в одночасье ломает идеальный брак. Муж бросает семью, а примерная дочь выходит из-под контроля. И как теперь после стольких лет выверенной по минуткам жизни подстроиться под этот хаос? Неужели домашняя идиллия все это время была лишь иллюзией?

«Для меня всегда было загадкой, почему любящие крепкие семьи, где дом — полная чаша, вдруг теряются в пространстве, и два дорогих прежде друг другу человека начинают конфликтовать, решаются на измену. Если бы люди знали точный ответ на этот вопрос, в любви были бы счастливы абсолютно все. Увы, это не так. Наша история тонко написана, не так схематично, как часто бывает: он сволочь, она жертва. У них все сложно было изначально, поэтому появилась другая любовь», — говорит исполнительница главной роли Мария Куликова.

По ее словам, актеры выверяли все диалоги, спорили о необходимости каждого слова. Артисты использовали и личный опыт, чтобы семейная драма выглядела натурально. В картине нет стереотипных образов. Как и в реальной жизни, здесь все действующие лица имеют и подлые, и добрые мотивы.

Добавим, что музыку к сериалу написал лидер группы «Сплин» Александр Васильев. В картине также звучат хиты этого музыкального коллектива.

Смотрите «Теорему Пифагора» с 16 ноября в 21:20 на канале «Россия 1».