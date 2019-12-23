Кинокомпания «Русское» приступила к съемкам детективной мелодрамы «Теорема Пифагора»

Кинокомпания «Русское» начала съемки детективной мелодрамы «Теорема Пифагора» для телеканала «Россия 1». Режиссером стал Александр Баранов. Осчновные роли сыграли Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова и другие.

Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Школьные задачки не кончаются и во взрослой жизни. Если в геометрии все просто, то в отношениях формул пока не придумано. Теорема доказана, а любовный треугольник становится беспощадным кинжалом, который раскалывает судьбы взрослых и калечит будущее детей.

Отличница и хорошая девочка Ирина (Мария Куликова) все делала на «пятерку». Мама учила: муж должен приносить деньги, четверг – рыбный день, а летом все едут в Сочи. Но жизнь подкинула Ирине задачку, которую та не смогла решить. И даже ее мудреные книжки и степень по психологии не помогли, когда на идеально белой рубашке мужа попалась чужая алая помада.

«С 8 утра до 10 — подвиг» – это точно про него. Сергей (Егор Бероев) вырвался из деревни, сам сколотил свой бизнес, построил дом для семьи, чтобы было куда приносить «добычу». На поле боя он герой, который умело рулит компанией и страстно ведет переговоры, а дома владычица жена. С годами в семье не осталось места для бравого поступка, а рутина затуманила глаза. Но всегда найдется прекрасная дама, которая способна оценить благородство рыцаря…

Имя это теплое, девичье, сказочное, да и что плохого можно ожидать от девушки с лицом ангела? Но не до сказок было Алене (Александра Власова) в ее родном провинциальном городе. Скорей бы сбежать, что она и сделала. Но свернула не туда и оказалась не там. Думала, ну что ж, вот у Джулии Робертс в «Красотке» же получилось…