Звезда «Дома-2» Ирина Пингвинова — о выборе роддома, о предстоящей свадьбе и об отношениях с другими участниками

Участница телепроекта также рассказала Teleprogramma.pro о том, что копит деньги на реставрацию зубов.

2020 год принес на телепроект «Дом-2» на ТНТ настоящий беби-бум. Три участницы уже стали мамами, а совсем скоро на шоу появится еще одна малышка. На этот раз родителями станут Ирина Пингвинова и Дима Чайков. Ребята ушли в декрет, а Ира рассказала в интервью Teleprogramma.pro, как она готовится к рождению дочки.

— Ирина, скоро вы станете мамой. Уже собрали необходимые вещи для малыша?

— Мы купили большую часть вещей для малышки, уже готовы к ее появлению на свет. Из крупных покупок осталась только коляска, остальное – мелочи. Кроватку мы собрали буквально на днях, сумка в роддом у меня давно собрана. Подгузники, кремы, одежда – все куплено. В декрете буду все стирать, гладить и раскладывать по полочкам. Одним словом, приятные хлопоты.

— А что с роддомом? На каком решили остановить свой выбор?

— С роддомом мы определились. Самое главное, что заведующая отделением вызвала доверие. Врач оказалась с юмором, но и на серьезные вопросы она мне смогла ответить. Так что, думаю, буду рожать в том роддоме, который мы выбрали, в Москве.

— У вас возникают сложности в вопросе выбора роддома? Обсуждаете ли вы этот вопрос с вашим мужчиной? Насколько для вас принципиально рожать платно?

— Возникают сложности, связанные со съемочным процессом в роддоме. В эфире всегда показывают выписку, значит на это должно быть разрешение у роддома. Мы, в данном случае, искали такой роддом.

— А не спрашивали советов у Ольги Рапунцель или Саши Черно?

— У Оли Рапунцель я точно ничего не спрашивала, потому что я ее практически не вижу. Диму Дмитренко, как отца, я уважаю. Он часто на кухне рассказывает полезные вещи о воспитании детей, его интересно слушать.

С Сашей Черно мы в нормальных отношениях, естественно, ходим друг к другу в гости. С ней мы советуемся. Иногда я рассказываю ей о том, что узнала или прочла. Она давала мне советы, что лучше взять с собой в роддом, какие масла и крема для малыша лучше. Мне интересно с ней обсуждать тему материнства.

— Не переживаете, что после возвращения обратно уже с малышом Ольга и Саша будут навязывать вам свои советы по уходу за ребенком? Или вы спокойно относитесь к таким моментам?

— Заранее я за это не переживаю. Какой смысл думать о том, чего еще не было? Но если мне будут навязывать какие-то свои нормы, с которыми я не согласна, то я вежливо попрошу оставить свое мнение при себе и не лезть в воспитание моего ребенка.

Это нормально, что мамочки могут посидеть за одним столом, посоветоваться, поделиться опытом. Но если же мнение мне будет навязываться или меня будет кто-то отчитывать, то мириться не буду.

— Ирина, а вы обсуждаете свадьбу с Дмитрием или пока этот вопрос перенесен на неопределенный срок?

— Свадьба состоится весной, если у нас будет такая возможность. Если мы соберем необходимое количество средств и тому подобное. Думаю, апрель-май, максимум – июнь. То есть через какое-то время после рождения ребенка.

— После родов вы планируете заняться зубами. Какая сумма денег, по вашим подсчетам, вам потребуется на улыбку мечты?

— Еще до беременности я долго копила и собиралась заняться зубами. Сначала хотела сделать виниры, но потом решила, что избавляться от своих зубов в таком возрасте я не хочу. Поэтому планирую поставить себе брекет-систему на пару лет, а до этого необходимо подготовить к ней зубы: удалить зубы мудрости, полечить остальные зубы.

Уже потом буду делать реставрацию, чтобы все выглядело красиво и эстетично. Для меня это важно. Сколько придется на это потратить — я не знаю, но миллионы на улыбку тратить точно не собираюсь. Да у меня столько и не будет!

— Часто ли вас критикуют в соцсетях по поводу отношений, внешности, поведения? Как вы реагируете на хейтеров?

— Нет, мне в основном пишут хорошее. Есть некоторые личности, придерживающиеся другого мнения, но я на этом даже не акцентирую внимания, таких людей я блокирую. Зрители меня сейчас во многом поддерживают, и я этому рада.

— Ваше участие в конкурсе «Человек года» может быть под угрозой, так как вы будете в этот момент в декрете. Расстроитесь, если не сможете появиться там?

— Конечно, я расстроюсь, если не смогу принять участие. Но это будет мой выбор. Если мне по состоянию здоровья будет сложно проходить какие-то этапы или не будет на это времени, то мне придется отказаться от этого шага. Но я думаю, что все же найду силы и смогу приезжать и принимать участие в конкурсе. Так как мы молодая пара, нам очень важно побороться в этом конкурсе, мы заслуживаем победы!