Беби-бум: сразу пять участниц проекта «Дом-2» оказались в «интересном положении»

В этом сезоне на реалити установлен настоящий рекорд по числу беременных.

Телепроекту «Дом-2» на телеканале ТНТ 16 лет, но такое на шоу впервые. Число беременных в данный момент звезд реалити-шоу достигло рекордного количества — в интересном положении находятся сразу пять участниц.

Со дня на день станет матерью Саша Черно. Девушка ждет ребенка от Иосифа Оганесяна. Следом за ней готовится к родам Ангелина Монах, жена «старичка» проекта Степана Менщикова. Кстати, пара на прошлой неделе узаконила свои отношения в ЗАГСе, а осенью планирует сыграть пышную свадьбу.

больше по теме Степан Меньщиков поделился красивыми фотографиями со своей свадьбы с беременной женой Шоумен взял в жены Ангелину Монах, которая находится в положении.

В ожидании материнства пребывает Ирина Пингвинова. Вместе с возлюбленным Дмитрием Чайковым девушка находится на Сейшелах, и там же, у местных врачей, проходит наблюдение.

О беременности Анны Левченко и Насти Паршиной стало известно совсем недавно, девушки находятся на ранних сроках. Но не менее счастливы, чем их более «опытные» коллеги.