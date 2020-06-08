«Хотела сохранить интригу»: Пингвинова из «Дома-2» рассекретила пол будущего ребенка

Участница телестройки, 22-летняя Ирина Пингвинова рассекретила пол будущего малыша. Девушка готовится подарить своему избраннику долгожданного ребенка. Буквально на днях влюбленные узнали, кто именно у них родится — мальчик или девочка. Сама будущая мамочка не сомневалась в том, что ее первенцем обязательно станет сын.

Ирина даже видела вещий сон, который, как говорит девушка, полностью подтверждал ее догадки на этот счет. Пингвинова очень волновалась из-за УЗИ, в отличие от многих мамочек, она не хотела, чтобы доктор называл ей пол будущего малыша. Однако на приеме у врача все пошло не совсем по плану.

К слову, еще на первых месяцах беременности возлюбленная Дмитрия Чайкова утверждала, что ей абсолютно неважно, родит она сына или дочь. Девушка заверяла поклонников в том, что будет одинаково радоваться и мальчику, и девочке. Но все же Пингвинова дала понять, что ей бы хотелось иметь сынишку — крохотного малыша, который унаследовал бы черты своего отца.

«Я хотела сохранить интригу и для себя, поэтому попросила врача не называть мне пол ребенка», — уточнила Ирина, делясь радостным известием после очередного осмотра у доктора.

По словам девушки, так получилось, что во время УЗИ она в самый неподходящий момент посмотрела на монитор и отчетливо увидела, что у нее будет мальчик. Эту информацию врач Пингвиновой подтвердил на девяносто процентов.

Участница проекта «Дома-2» не стала скрывать, что ее возлюбленный так же как и она сама был уверен, что у них родится сынишка. И это при том что Ирина попыталась разыграть избранника, намекнув, что якобы собирается покупать приданное для новорожденной дочери. Но Дмитрий остался при своем мнении, не отреагировав на шуточную провокацию беременной возлюбленной.

Как ребята готовятся стать родителями, смотрите в шоу «Дом-2» ежедневно в 9.00, 23.00 и 00.00 на ТНТ.