Сергей Безруков – о съемках в «Оптимистах-2» и «химии» с Лизой Боярской

На канале «Россия» выходит второй сезон сериала «Оптимисты», рассказывающего о деятельности советских дипломатов в 60-е годы. Напомним, главным героем первых серий стал руководитель аналитическо-информационного отдела МИДа Григорий Бирюков (Владимир Вдовиченков) и три выпускника МГИМО, мечтающие внести свою лепту в развитие советской внешней политики.

События нового сезона разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения между Советским Союзом и США накалены до предела, а мир находится на грани атомной войны.

В самой гуще событий оказывается и разведчик Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков), который всегда стоял на страже интересов родины и подавал пример окружающим. И вот однажды он влюбляется в американскую журналистку по имени Алекс Бредли. Сможет ли сотрудник спецслужб отказаться от своей любви во имя профессионального долга?

Влюбленную пару сыграли Сергей Безруков и Елизавета Боярская. А Сергей Витальевич ответил на вопросы Teleprogramma.pro.

— Сергей, как вы готовились к роли разведчика Дмитрия Нестерова? Может быть, консультировались с настоящими сотрудниками разведки?

— Прежде всего, я доверял замечательному сценарию, а также режиссеру Алексею Попогребскому и его художественному взгляду на эту тему. У нас собралась очень хорошая команда. Например, оператор Леван Капанадзе, с которым мы неоднократно встречались на съемочной площадке. Еще когда я снимался в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Замечательная работа в хорошей команде.

Вообще, у меня были пересечения с разведчиками на других проектах, поэтому об этой работе знаю не понаслышке.

— Как вы думаете, а сами могли бы стать разведчиком?

— Не знаю… Вообще, я вырос на кинофильмах про разведчиков. И надеюсь, что это не последняя моя роль представителя спецслужб. Я еще мечтаю его сыграть. Надеюсь, что в моей биографии будут и другие разведчики. В детстве я смотрел много фильмов о них. Это и «Щит и меч», и «Вариант «Омега», «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…» и многие другие. Для мальчишки поиграть в разведчика – это одно сплошное удовольствие.

— Вы играете человека, который влюбляется в американку и вынужден выбирать между чувством и долгом. А связи с иностранцами в 60-е годы приравнивались чуть ли не к госизмене…

— Я не считаю любовь изменой родине. Что касается современности, то тема нашего фильма особенно актуальна на фоне холодной войны, которая не дай Бог перейдет в горячую. Мы прекрасно понимаем, что в ядерной войне нет победителей. И это не мои заключения, а мнение всех здравомыслящих людей. В данном случае, победителей не будет. В 60-е же годы жили люди, которые старались не допустить холодной войны.

Но главные сложности заключались в том, что в те времена разводиться разведчикам или работникам МИДа было преступлению подобно. Тогда развода просто не давали. Поэтому в ситуации, когда герой женат или влюблен, это и стало для него настоящим испытанием. И он, будучи женатым, не в силах победить в себе эту страсть.

— А какой бы вы совет дали тем людям, которые оказались перед трудным выбором, как и ваш герой?

— Советы здесь неуместны, у каждого свой опыт. Поэтому не знаю, как сердце прикажет, как сердце велит. А что касается представителей профессии, которую я сыграл… У разведчика, безусловно, должен быть холодный ум и потрясающие аналитические способности. Ведь основная его работа – это аналитика, а не перестрелка в духе Джеймса Бонда. Это чтение материалов, сбор информации, попытка выявить необходимое в огромном потоке сведений. Но тем не менее, здесь мы сталкиваемся и с личным.

Наш сериал – это такая история любви, за которой будет интересно смотреть. А еще это эпоха, время, действительно красиво сняты 60-е годы.

Про Карибский кризис уже создано много фильмов, в том числе и иностранных. Насколько эта проблема волнует нас сегодняшних. Этот вопрос будет также поднят и в нашем сериале. Ну а для зрителей это, в первую очередь, история любви и страсти.

— Вы уже не в первый раз играете в одном фильме с Лизой Боярской. Мы хорошо помним ваш дуэт в картине «Ирония судьбы, или с легким паром-2»…

— А еще в фильмах «Адмирал», «Матч» и других. У нас с Лизой долгая творческая биография. С ней очень просто работается. Лиза – замечательная актриса и профессионал высокой пробы. Мы уже знаем друг друга тысячи лет. В сериале «Оптимисты» мы находили варианты, чтобы наш дуэт не был похож на предыдущие совместные тандемы. Приходилось много искать, чтобы мы действительно были другими.

— А чем вам запомнился первый сезон сериала «Оптимисты»?

— Замечательной режиссерской работой и хорошим составом молодых артистов, которые очень органичны, интересны и темпераментны в кадре. Мы снова встретились с ними. И так сказать, работали с оптимизмом.

— В своем Инстаграме вы написали, что сериал снимался в Болгарии…

— В Болгарии снимали только Нью-Йорк, поскольку там были американские павильоны. Когда мы показывали Иерусалим в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, мы там как раз снимали сцены с Понтием Пилатом с Кириллом Юрьевичем Лавровым. И там сохранился павильон Рима. В этих же декорациях снимался и сериал «Спартак».

В общем, там появился Нью-Йорк того времени: и массовка, и машины создали потрясающую атмосферу реальности. Ее вы и увидите в новых сериях «Оптимистов»…

— Чем порадуете зрителей в самое ближайшее время?

— Скоро должны выйти фильмы «Учености плоды» Игоря Угольникова, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова с моим участием. Кроме того, на канале «Россия» появится сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина, где я также сыграл главную роль. Так что следите за премьерами.

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