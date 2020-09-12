Елизавета Боярская рассказала, как актеры готовятся к театральному сезону

Для зрителей театральный сезон в Санкт-Петербурге отроется 12 сентября. Актеры приступили к репетициям две недели назад. Но проходят они в строгих условиях безопасности. Абсолютно все артисты и работники сцены носят маски. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Елизавета Боярская.

По словам актрисы, при входе в театр всем измеряют температуру и просят использовать антисептики. Маски актеры снимают только перед выходом на сцену. Даже в гримерные впускают не больше двух человек.

больше по теме Елизавета Боярская переехала в новую элитную квартиру в Питере Недавно актерская семья Боярской и Матвеева приобрела дорогие апартаменты.

Ранее сообщалось, что муж Боярской – Максим Матвеев перед началом нового сезона покинул театр имени Табакова. У актера большие планы в кино. Сначала в «Табакерке» планировали снять спектакли с его участием, а затем нашли замену.