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Елизавета Боярская рассказала, как актеры готовятся к театральному сезону

С 12 сентября в Санкт-Петербурге заработают театры.

Елизавета Боярская рассказала, как актеры готовятся к театральному сезону
Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo

Для зрителей театральный сезон в Санкт-Петербурге отроется 12 сентября. Актеры приступили к репетициям две недели назад. Но проходят они в строгих условиях безопасности. Абсолютно все артисты и работники сцены носят маски. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Елизавета Боярская.

По словам актрисы, при входе в театр всем измеряют температуру и просят использовать антисептики. Маски актеры снимают только перед выходом на сцену. Даже в гримерные впускают не больше двух человек.

Ранее сообщалось, что муж Боярской – Максим Матвеев перед началом нового сезона покинул театр имени Табакова. У актера большие планы в кино. Сначала в «Табакерке» планировали снять спектакли с его участием, а затем нашли замену.

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