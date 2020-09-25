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«Наказание жестокое»: Сергей Безруков прокомментировал арест Михаила Ефремова

Артист считает случившееся драмой и трагедией.

«Наказание жестокое»: Сергей Безруков прокомментировал арест Михаила Ефремова
Актер Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

В интервью Iz.ru Сергей Безруков рассказал о своем отношении к ситуации, в которой оказался Михаил Ефремов. Артист выразил свое сочувствие к коллеге:

«Не обсуждаю, но сочувствую, понимаю, что это драма, трагедия и урок для всех», — высказался актер.

46-летний артист поделился, что и сам иногда нарушает правила дорожного движения, но не является злостным нарушителем: максимум может превысить скорость. При этом чаще всего, как признается сам Безруков, ДПС просят сфотографироваться и отпускают. Но работает это не для всех артистов:

«В этом есть определенный плюс. Это если ты нравишься. Но если нет, то три шкуры с тебя снимут: и штраф, и отчитают, и все на свете».

Актер выразил свою поддержку в адрес Михаила Ефремова. Безруков искренне пожелал коллеге смягчения приговора, при этом добавил, что переживает и за потерпевшую сторону. Артист считает случившееся трагедией для обеих сторон, и предпочитает занимать человеческую позицию:

«Ломаются судьбы. Да, вынесено наказание, но оно такое жесткое! Кто в этом виноват? Что за цирк был устроен вокруг этого?» — возмутился актер.

Сергей Безруков подчеркнул, что ему не страшно делиться своим мнением несмотря на бурные реакции общественности. Артист уверен: самое главное — не изменять себе и искренне знать свою правду.

«Самое плохое, когда начинаешь подделываться под чье-то мнение в угоду хайпу. Правильнее занять свою позицию: «В этом я не участвую. И в этом я не участвую тоже». Можно ведь посочувствовать, но не лезть», — поделился Безруков.

Безруков
Актер Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

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