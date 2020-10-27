«Нас могут заставить уйти обстоятельства»: Ольга Рапунцель — об интригах «ДОМа-2», недоброжелателях и сестре Алене

В разгар конкурса «Человек года» , который не обходится без «разборок», журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Ольгой о том, кто достоин этого звания больше остальных и что может заставить ее уйти с проекта, на котором она находится уже больше 5 лет.

Семья Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко – одна из самых крепких на телепроекте «Дом-2» на ТНТ. В этом году они стали родителями во второй раз и сейчас живут в периметре вместе с двумя дочками Василисой и Софией.

— Ольга, вы на проекте уже более пяти лет. Не надоело? Что сможет заставить вас уйти: обстоятельства, свой бизнес, какие-то крутые предложения работы?

— У нас есть цель нахождения на проекте. Я не могу вам ее озвучить, цель важная, поэтому мы пока уходить не собираемся. Но нас могут заставить уйти обстоятельства. Может просто лопнуть терпение, признаюсь. На проекте мы живем своей семьей. Я считаю себя счастливой женой, мамой. Мы воспитываем прекрасных детей, нам есть чем заниматься.

Мы вернулись из декрета с хорошей историей. И я хочу, чтобы меня никто не трогал. Но есть участники, которые вечно нас цепляют, везде суют свой нос, хотят нас оболгать, очернить. Хотят запутать зрителя! Хотя наша семья никогда никого первыми не трогает. Провокатор пытается всю свою ответственность переложить на меня и сделать провокатором. Я не знаю, может быть, эти люди заигрались?

От таких провокаций я очень устаю, часто прошу выходной, чтоб просто не участвовать в таких склоках. Нам есть куда идти, у нас хорошие отношения с ведущими, они сейчас над всей ситуацией и мне это нравится. Но как только все перейдет за грань, мы соберемся и уйдем всей семьей.

— Вспомните, когда только пришли на «Дом-2», напрягало жить под камерами? А сейчас замечаете их или уже нет?

— Когда только пришла на проект, то было неловко и некомфортно. Например, в туалете, в ванной, я смущалась в начале. Потом я к ним привыкла, но сейчас они снова стали меня раздражать. Даже в эфире был момент, когда я кричала: «Не надо меня снимать!» Иногда хочется расслабиться, чтобы камеры тебя не видели.

— Ольга, между вами и Сашей Черно периодически возникают споры на темы материнства, детей и так далее. Что Черно, по-вашему, делает не так?

— Нормальный человек все видит и знает, кто кого цепляет. Я с Сашей ничего не делю и с ней не конкурирую. Это она конкурирует со мной: постоянно цепляет меня в своих сториз, в соцсетях, предлагает какие-то баттлы. Когда она уходила в декрет, я думала, что она изменится, став матерью. Переживала за нее, желала удачи на родах. Она обращалась ко мне за советом, например, какую выбрать коляску.

Я к Саше всегда относилась с добром. Зачем мне с ней скандалить? Но с ее стороны много подстав и странностей. Как договориться с человеком, если он не хочет признать свои ошибки. Я не буду молчать, не дам в обиду свою семью, всегда выскажу свою версию. А она словно специально топит меня в разгар конкурса «Человек года», хочет очернить перед зрителями.

— Обижаетесь, когда вас зовут «яжемать»?

— Я не понимаю, с чего это пошло? Я – мама, хорошая и любящая мама для своих детей. А когда меня называют «Яжемать всея Руси» — я не понимаю, что в голове у людей. Они что, не любят своих детей? Или что, я должна говорить, что я недомать? Я люблю своих дочек и постоянно об этом говорю.

— Недавно поклонники шоу обвинили вас с Дмитрием, что ведете себя слишком высокомерно и «зазнались». Как реагируете на такие упреки?

— Если честно, то у меня даже нет времени, чтобы ходить в общий дом, болтать и общаться. Тот, кто хочет — всегда может прийти к нам, я всегда дам совет, если надо. Да, у нас на телепроекте условия не такие, как у других участников.

Например, мы занимаем две комнаты. Но это же логично, у нас большая семья, двое детей! И если кто-то предъявляет нам претензию, я могу ответить: «Вот будет у вас две детей, вы тоже будете жить в таких условиях». Мы по-разному мыслим. Многие участники даже не умеют выслушать. Я их называю «малыши-карандаши», они еще не повзрослели.

— Если бы сейчас пришлось уйти с проекта, чем занялись?

— Нашли бы, чем заняться! Когда семья и дети, то найдешь любую работу. Мы – обычная семья. Мы не звезды, не олигархи. Конечно, у нас есть жилье, есть свои накопления. Точно не пропадем! Ноги, руки есть, голова на плечах есть. Может быть, откроем что-то свое, начнем работать на себя.

— Как сильно рождение второго ребенка увеличило семейные траты?

— Ощутимо, конечно же. Дети требуют не только внимания, но и вложений. Их надо кормить, одевать. На детей очень много расходов. В частности, Василиса ходит в кружок, мы тратим деньги на одежду, на наряды. Они же у меня принцессы, должны всегда выглядеть хорошо, все время быть в разном. Хочется дать им все самое лучшее. Я себе лишний раз не куплю платье, в основном все своим девчушкам.

— Как думаете, кто достоин получить премию «Человек года»?

— В прошлом году я стала «Человеком года». Почему я в этом году должна брать самоотвод? У меня тоже есть достижения, я стала мамой второй раз. Почему я должна отдавать кому-то свою победу. Мы с мужем в конкурсе, я хочу, чтобы мы дошли до финала. И даже если я сойду с дистанции, буду голосовать за мужа.

Я считаю, что он достоин этого звания, он реально в этом году «Человек года». Достойны все, но победит сильнейший.

Дима вырос в отношениях, он показал себя хорошим отцом. Он не психует, не бросает микрофон, как раньше. Он стал совершенно другим человеком. Мы столько здесь всего пережили! И как личность он здесь состоялся! Кто еще на проекте может быть достойнее него?

— В недавнем эфире вы обиделись и упрекнули мужа, что он многое разрешает Василисе, не ругает дочь за шалости лишний раз. Разве это плохо?

— Папа у нас добрый полицейский, а я мама суровая. Я очень люблю своих деток, но я очень хочу воспитать их. Дети должны знать слово «нельзя». Должны понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Могу ее пожурить, чтоб она не рисовала на полу, на стенах и столе. Дима тоже это все видит, но он молчит.

— Хотели бы, чтобы ваша семья вернулась на проект и Алена еще раз попробовала построить отношения?

— Конечно, я бы хотела, чтоб Аленка вернулась на проект. Но она не хочет, ей хорошо за периметром. Ее никто не трогает, не провоцирует, она чувствует себя там свободно и комфортно. На проекте нужно просто жить, быть таким, какой ты есть. Но здесь ты в постоянном напряжении, потому что за твою правду и за твое искреннее нутро, тебя доводят, пытаются сломать.

— Как вы сейчас общаетесь с мамой, навещает ли она внуков или вы сами выезжаете к ней?

— Конечно, мы общаемся. Мы их навещаем, приезжаем в гости. Мама нянчится с девочками, видится с внучками. Иногда встречаемся на нейтральной территории: в кафе, в парке.