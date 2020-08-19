«Здесь не курорт»: вернувшаяся на «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, чем занимается на проекте

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель, которая не так давно вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и двумя детьми, вернулась на проект, в Instagram рассказала о жизни на шоу. По ее словам, здесь ее ничего не напрягает. Им создали «комфортные условия для жизни». Сама она все свободное время проводит с дочками, одна из которых Соня, как известно, появилась на свет совсем недавно.

«Пока мы с мужем вдвоем со всем справляемся, да бывает тяжело. Здесь не курорт, но мы ко всему с ним приспособлены, и мы с ним разделили наши обязанности на проекте».

Ольга Рапунцель

Как отметила Ольга Рапунцель, она не собирается садиться на диеты, потому что сейчас ее дочка на грудном вскармливании. В первую очередь для не важно здоровье малышки. Звезда заверила, что в течение года она вернется в прежнюю форму. Так произошло, к примеру, после рождения ее старшей дочери Василисы.

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Напомним, что Ольга Рапунцель – одна из главных звезд шоу «Дом-2». Своего мужа Дмитрия Дмитренко она встретила именно на этом проекте.