«Оставьте мою семью в покое!»: конфликт между экс-участниками проекта «Дом-2» Яббаровым и Рапунцель не утихает

Исполнитель шансона Илья Яббаров стал известен на всю страну после участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ в 2015 году. На проекте музыкант встречался с разными девушками, в том числе в 2018 году Яббаров начал строить отношения с Аленой Рапунцель. У пары родился сын, однако еще во время беременности Алены у Ильи завязался роман с другой девушкой.

В течение проекта Яббаров и Рапунцель множество раз сходились и расставались. Пара даже собиралась узаконить отношения, однако влюбленные все же окончательно разошлись.

На днях в эфире шоу «Бородина против Бузовой» Яббаров публично поссорился с Рапунцель, и даже поднял на девушку руку. После этого на очередные съемки 3-го октября экс-возлюбленные были приглашены снова. Мужчина был крайне возмущен участием бывшей девушки в выпуске. Музыкант высказал свою уверенность в том, что происходящее было настоящей провокацией, так как создатели программы не выполнили обещание больше не поднимать тему взаимоотношений Яббарова и Рапунцель.

«Мы ушли со съемок, выбили все двери. Потому что они снова привели Рапунцелей. Нам сказали, что обсуждения наших тем не будет. В студию вошла Аленушка Рапунцель, которая еще пять часов назад под лавкой пьяная валялась», — возмутился Илья.

Яббаров также выразил свое негодование тем, что Рапунцель пиарится на истории их отношений, прикрываясь общим сыном. Илья сейчас женат на другой участнице реалити-шоу Анастасии Голд, и мечтает завести детей вместе с любимой девушкой: