Ответ Рудковской: звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян – о сыне и семейных тратах

Знаменитая пара проекта «Дом-2» поделилась с Teleprogramma.pro, как изменилась их жизнь с рождением ребенка, из-за чего в семье случаются ссоры и кто должен покинуть проект.

На телепроекте «Дом-2» стартовал ежегодный конкурс «Человек года». Одними из главных претендентов на победу является семья Оганесян. Летом они стали родителями и сейчас находятся в периметре со своим сыном Стефаном.

Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали Teleprogramma.pro о своем отношении к родительским обязанностям, о личных отношениях и о перспективе получить главную награду в конкурсе.

Саша Черно летом стала мамой. Сегодня героиня популярного телешоу всецело занята материнством — признается, что порой приходится нелегко.

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«Человек года»

— Саша, кто, по вашему мнению, заслуживает главную награду конкурса «Человек года?»

— Я думаю, что в этом году очень многие достойны звания «Человек года». Некоторые участники смогли вырасти, построить правильные отношения, развиться. Но я, конечно, в первую очередь, буду агитировать за себя и своего супруга.

— Если бы вы решали, кто должен уйти с проекта — кому там не место?

— Я не всемогущий человек. Голосование у нас по субботам и коллектив решает, кому там место, а кому — нет.

— Иосиф, кто, по вашему мнению, заслуживает главную награду конкурса «Человек года?»

— Звание «Человек года» заслуживает каждый, потому что у каждого участника есть свой рост. Но, по моим критериям, главные претенденты это, безусловно, моя жена Саша, Федя Стрелков и Илья Яббаров. Но ситуация с Аленой его подкосила. Хотя если бы он грамотно себя повел — все было бы иначе.

— Если бы вы решали, кто должен уйти с проекта, кому там не место?

— Мы уже это решали, выгоняли уже. Уходить должны те, кто сидит на проекте очень долго. У кого потолок и роста здесь нет никакого. Уйти должны те, кто сам считает, что он должен уйти.

«Сын нас воспитывает»

— Саша, ваше отношение к проекту поменялось после рождения ребенка? Говорят же, материнство меняет женщину.

— У меня не может поменяться отношение к проекту, потому что я знала, куда я возвращаюсь, знаю кухню этого шоу изнутри и отношусь к нему серьезно. А таких тем, как грязное «волшебство» и так далее, я просто стараюсь избегать. Но в целом материнство, действительно, меняет женщину и все взгляды. У меня по крайней мере так случилось.

Молодой отец Иосиф Оганесян старается во всем помогать любимой. Ему роль отца пришлась по душе.

— Это новое необычное чувство. Сын нас воспитывает. Подготовиться к этому до родов было практически невозможно, так как ты не знаешь, что ждет тебя на самом деле. Все это познается в процессе, когда ребенок уже у тебя на руках. Быть родителями не просто, но в этом и заключается жизнь: узнавать, познавать и каждый день учиться. Сейчас мы немножко понимаем, что делать и как справляться, — рассуждает мужчина.

— Саша, возникают конфликты с Иосифом на тему воспитания сына?

— Не могу назвать это конфликтами, но возникают споры на фоне усталости. Нам с ребенком никто не помогает, мы справляемся вдвоем, не все еще знаем и умеем. В какие-то моменты Иосиф считает, что он самый умный, иногда я считаю, что знаю все. На этом фоне могут возникнут недопонимания.

На детях экономить нельзя

Вопрос финансов в семье решается сообща. Например, на коляску для ребенка пара готова потратить 100 тысяч рублей, а материнский капитал они направят на покупку жилья или оплату обучения.

— Иосиф, с появлением ребёнка сильно увеличились семейные траты? Сколько денег уходит в месяц на кроху?

— С появлением ребенка траты не увеличились, мы стали больше откладывать, больше тратить на ребенка и меньше — на себя. Нам поступает очень много подарков от друзей телепроекта. Нам в этом плане очень повезло.

Еще очень много нам помогла Алена Рапунцель с одеждой, она отдала много вещей Богданчика. Сколько уходит в месяц на ребенка, я не считал. Деньги вообще не принято считать, тогда их больше будет.

— Недавно Яна Рудковская показала коляску за 500 тысяч рублей. На детях нельзя экономить или это блажь?

— На детях экономить нельзя, но покупать коляску за 500 тысяч рублей, которая через какое-то время уйдет в утиль, ни к чему. У нас есть одна дорогая коляска, а другую я купил за 30 тысяч, зимнюю. Она местами неудобная, но вполне нормальная. Тратить деньги на коляску не вижу смысла, я лучше эти 500 тысяч вложу в его образование. Но каждый живет по своим меркам: кто много зарабатывает — тот много тратит.

— Сколько стоит дорогая коляска вашего ребенка?

— Одна стоит около 100, вторая, как я уже сказал выше, в районе 30.

— Саша, вы сказали, что потратите часть маткапитала на недвижимость, так как не хотите, чтобы ребенок рос под камерами. Поделитесь, что решили купить и где, когда хотели бы переехать в свое гнездышко?

— Не часть, а весь материнский капитал мы, скорее всего, потратим на недвижимость. Но это еще не точно, возможно, эти средства пойдут на учебу. Это будем решать уже когда подойдет время. Мне сказали, что если потратить весь маткапитал на недвижимость, то ее потом очень сложно будет продать. Как только мы приобретем свое жилье — сразу же в него и переедем.

А вот еще детей пара пока не хочет, говорят, что важно «одного на ноги поставить».

— Саша, вы активно взялись за свою форму. До каких значений хотите похудеть? Как дается?

— Я взялась за свою форму только вчера, пока не знаю, как это получится. Как и любому человеку, у которого вес за 100 кг, перед похудением необходима консультация эндокринолога. Я ее получила. У меня инсулино-резистентность и, прежде всего, необходимо работать с ней. Только тогда будет уходить вес. Я бы хотела похудеть до 100 кг, я люблю пышные формы, люблю пышек. Но 150 кг — это все-таки много. Сейчас я нахожусь на правильном питании +спорт + препараты, которые мне прописал эндокринолог.

— Иосиф, если сын захочет, когда вырастет принять участие в шоу вроде «Дом-2» — поддержите или будете отговаривать?

— Нет, никогда не захочет, он будет заниматься другим делом.