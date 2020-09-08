«Это же копия Саши!»: звезда «Дома-2» Черно показала месячного сына от Оганесяна

В конце июля звезды телепроекта «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян стали родителями. На свет появился их первенец, которому дали имя Стефан. И началась у пары совсем другая жизнь, вдали от телекамер и лобного места. На проект новоиспеченные родители решили возвращаться после крестин, которые назначили на сентябрь. И мамочка отказывалась показывать малыша до этого светлого момента.

8 сентября в Троице-Сергиевой лавре состоялось крещение месячного Стефана. Об этом радостном и долгожданном событии мама Саша сообщила в микроблоге, который активно ведет в Instagram.

«Теперь и у моего малыша есть ангел-хранитель», — подписала снимок Черно.

А следом разместила фотографии своего крохи. На них он еще совсем малютка – фотосессию делали в первые две недели жизни мальчика. «Знакомьтесь, Стефан Иосифович Оганесян!», — представила сына мама.

Подписчики пришли в восторг от крошки. Они с умилением стали комментировать снимки малыша: «Какой красивый!», «Это же копия Саши! Прелесть чудный малыш!», «Какой красивый мальчик», «Боже, какой сладкий! Мамин и папин одновременно», «Хорошенький», «Очень красивый, здоровья малышу и родителям», — пишут фолловеры.