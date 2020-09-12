«Произошел сбой адаптации»: Саша Черно рассказала, как ее сын четыре дня провел в реанимации

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram рассказала, что ее сын Стефан вскоре после рождения угодил в реанимацию и только каким-то чудом не умер. Изначально она не хотела об этом говорить всем, но все-таки в итоге решилась. Те дни Черно вспоминает с ужасом.

«Нас готовили к выписке и вот в одну из ночей у него случился приступ гипогликемии. Это все из-за моей инсулинорезистентности. Произошел сбой адаптации. Сначала его забрали в патологию, а потом, когда начались судороги, — в реанимацию. И четыре дня он пробыл там».

Саша Черно

Как отметила Черно, она очень сильно переживала и «медленно умирала». Девушка молилась, чтобы с ее ребенком ничего не случилось. В противном случае она бы этого просто не пережила. В итоге, к счастью, все обошлось. По словам звезды, ей очень помог в эти непростые жизненные моменты ее муж Иосиф Оганесян. Его она открыла совсем с другой стороны. Звезда безумно благодарна мужу. Вместе они перенесли с честью это испытание.

Напомним, что Черно и Оганесян не так давно стали родителями сына Стефана. Звезды уже вернулись на проект «Дом-2», хотя ранее Черно говорила, что, возможно, уйдет из шоу. По ее словам, там творится самая настоящая жесть, но рассказывать подробности она не имеет права.