Звезда сериала «Гусар» Павел Рассомахин о закулисье: «замерзали, падали в воду и много смеялись»

Новый комедийный сериал «Гусар», который 5 октября стартует на ТНТ — самая ожидаемая премьера осени. И дело не только в главном герое, которого виртуозно исполнил Гарик Харламов, но и в самой идее. Гусар попадает из далекого 1812 года в наши дни. Даже сложно представить, какие сюрпризы готовит человеку современная цивилизация…

Павел Рассомахин сыграл в сериале ученого Диму Журавлева. Именно его стараниями история запнулась и покатилась кувырком. Накануне премьеры Teleprogramma.pro пообщалась с актером и расспросила обо всем самом интересном.

— Павел, что для вас стало самым неожиданным в сериале «Гусар»? Кто ваш персонаж? Какой он и как думаете, почему именно вас утвердили на данную роль?

— Мой персонаж — Дмитрий Журавлев. Он ученый, который фанатично желает создать машину времени. Его замысел настолько масштабный, что он перестает обращать внимание на вещи не столь существенные как отдых, питание и личная жизнь. В итоге он даже не замечает, что от него уходит жена.

Насколько я помню, кастинг был очень подробным. Для примера, я проходил пробы вместе со своим братом-двойняшкой. Мы по — разному толковали персонажа и его мотивы. В итоге выбрали меня. Наверное, я ближе всех угадал, каким должен быть Митя в глазах режиссера и авторов. Но также, вероятно, что мне просто повезло.

— Расскажите про съемки: что было настоящим, а что декорации, чему приходилось учиться прямо на площадке, были ли дублеры?

— Как ни странно — почти настоящей стала машина времени. Она была очень детализирована — светилась своими кнопками, пускала дым, искры, шумела при запуске. Мне в роли Мити было легко поверить, что вот сейчас я верну человека из прошлого или обратно. Все на площадке было максимально приближено к реальным вещам. Чтобы зритель поверил в фантастический сюжет, нужен максимально реалистичный и детализированный мир.

Что касается дублеров — они присутствовали постоянно с нами. Наших персонажей и взрывали, и топили, и морозили, кидали перцем в глаза, били палками. В общем — скучать не приходилось.

Я старался делать все самостоятельно, ведь учитывая, что у меня есть брат-двойняшка, я говорил режиссеру: «Если что — у вас всегда будет два дубля. Но, правда, не больше.»

— А какие-то смешные случаи можете вспомнить? Поделитесь с нашими читателями.

— У нас было столько веселого, что это вошло в отдельную серию о том, как снимался сериал «Гусар». Я расскажу скорее не о случае, а об эпизоде, который нас очень рассмешил: мы весь день с Гариком снимались в сложном историческом блоке, лил холодный дождь, мы падали в воду, все в грязи и поте, зашли в перерыве под вечер к Кате Радченко, которая весь день ждала свою сцену .

Мы с Гариком без сил рухнули в вагончике — даже разговаривать не могли, ведь в следующей сцене мне придется запускать Гарика с крутой горки прочти в пропасть.

«Знаете, что самое сложное, ребята?» — спрашивает нас Катя.

Мы устало выдавили из себя что-то вопросительное.

«Самое сложное — это ничего не делать».

И тут мы все начали смеяться почти до истерики. Теперь мы повторяем как мантру эту фразу, когда приходится уставать: самое сложное — это ничего не делать. И это заряжает.

— Работа над проектом велась почти два года. Как строился рабочий график, по сколько часов были смены, чем кормили на площадке?

— Небольшие паузы в несколько дней очень помогали в работе — такой ритм позволял переварить опыт прошлой смены и подготовиться к грядущей. Но это было редко. В основном работали блоками с очень плотным графиком.

Последняя смена так вообще была рекордной — 22 часа шла съемка (насколько я помню). Разумеется, это был единичный случай, но и в другие смены приходилось много работать.

Кормили обычным «кинокормом»: в обед первое, второе и компот. Но в перерывах между мы спасались блинчиками надежды. Их просто пекла по своей инициативе прекрасная и добрая Надежда — она являлась ответственной за питание. Переживала за всех артистов, создавала уют на площадке. Так что эти блинчики правда вселяли надежду в то, что рабочий день пройдет хорошо.

— Главную роль в проекте играет Гарик Харламов. Как работалось с комиком?

— Одним словом — отлично. Было много непростых смен (исторический блок, непогода, переработки), и Гарик прекрасно разряжал напряженную атмосферу своим чувством юмора. Всем было тяжело, зато весело.

— Если на самом деле была машина времени, куда бы отправились: в прошлое или будущее (почему и зачем)?

— В принципе, я чувствую себя довольно комфортно в своем времени. Но если и путешествовать, то, наверное, в позднее Средневековье. Хотелось бы лично увидеть, с чего все начиналось.

Смотрите сериал «Гусар» с 5 октября на телеканале ТНТ.