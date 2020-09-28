«У Насти все есть»: Харламов признался, что не жалеет денег на дочку Асмус

Гарик Харламов вновь стал завидным холостяком. Минувшим летом он расстался с Кристиной Асмус после семи лет совместной жизни. Причина такого решения до сих пор остается тайной. Однако бывшие супруги смогли остаться друзьями. Более того, артист в новом интервью рассказал, что они работают на одной съемочной площадке. Несмотря на то что артист теперь живет отдельно, он часто навещает свою шестилетнюю дочку Анастасию и даже недавно отвел ее в первый класс, так как Асмус была занята на работе.

Журналистам Гарик признался, что его наследница очень активная и самостоятельная. она может и с собакой погулять и сыграть с папой в компьютерную игру, но не обходится без детских шалостей.

«Бывает, просыпаюсь, а у меня на животе что-то нарисовано», — отметил юморист.

Также он признался, что роль плохого полицейского в их отношениях с дочкой играет Кристина. По словам Гарика, ему сложно проявлять строгость к наследнице. Тем более, что он ее не так часто видит, как хотел бы. В интервью актер подчеркнул, что не жалеет денег на свою семью, но при этом его дочка растет не избалованной. «У Насти все есть, да и она сама по себе не разбалованная — ей нравится дарить подарки. Недавно спрашиваю: „Насть, что тебе привезти?“ Она говорит: „Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…“ Она молодец», — вспомнил Гарик.

Также юморист не стал скрывать, что пока о будущих женихах Насти не думает, хоть и понимает, что всю жизнь она не проведет у него под боком. Харламов напомнил, что у него есть две сестры, которые сейчас строят отношения с парнями. Он отметил, что будет рад их выбору, главное, чтобы избранники были хорошими людьми, пишет People Talk.