«Меня трясло, потели ладони»: звезда «Гусара» Екатерина Радченко о пикантной сцене с Гариком Харламовым

Актриса сериала «Гусар» поделилась, что ходила на пробы восемь раз и даже не надеялась, что попадет в проект.

Сериал «Гусар», который стартует на ТНТ 5 октября — одна из долгожданных премьер этой осени. По сюжету главный герой, которого играет Гарик Харламов, перемещается из 1812 года в наши дни. И тут начинается самое интересное…

Актриса Екатерина Радченко играет в сериале Свету — девушку веселую и свободолюбивую. Света весело идет по жизни и не против новых впечатлений, например, отношений с человеком из прошлого.

Накануне премьеры Екатерина рассказала Teleprogramma.pro о своей героине, пикантной сцене с Гариком Харламовым и веселых моментах со съемок. Кстати, на пробы Екатерина ходила восемь раз!

— Расскажите, как вы попали в сериал «Гусар»?

— Попасть в такой проект человеку не медийному — это большое чудо. Звезды, планеты — все встало так, как нужно и поэтому именно я, мой характер, внешность оказались нужны этому проекту. Я была очень много раз на пробах «Гусара», наверное, раз восемь и не всегда могла оставить детей, поэтому часто брала их с собой.

В офисе Comedy Club Production уже даже шутили, что я привожу им замену. О том, буду я участвовать в проекте или нет, решалось до последнего, я уже и не особенно на него рассчитывала и даже уехала в деревню. Внезапно, мне позвонили и сказали, что на следующий день ждут на съемку. Пришлось быстро возвращаться в Москву, перекрашиваться из блондинки в рыжую, делать яркий маникюр, наращивать ресницы, чтобы быть в образе.

— Расскажите немного о своей героине?

— Она яркая личность, которая ценит свободу, любовь, искренность людей. Она не стесняется того, чего обычно стесняемся все мы по жизни. Света делает все, что хочет. Вместе со своей подругой Катей она занимается организацией праздников. И в жизни я тоже этим занимаюсь, поэтому тема мне близка. Единственное, Света безответственно относится к своей работе, потому что у нее есть подруга, на которую всегда можно положиться.

— В сериале у вас есть довольно пикантная сцена с Гариком Харламовым. Сложно ли было ее играть? Было ли смущение, неловкость?

— Это наша профессия и во многих сценариях мне попадались подобные сцены. Во время одной из первых таких сцен режиссер мне сказал: «Екатерина, либо ты сделаешь это сейчас и не будешь стесняться, либо ты не продвинешься в этой профессии никогда. Тем более, с твоей фигурой это будут предлагать всегда».

Я взяла себя в руки. И каждый раз я чувствую неловкость и безумное волнение за то, как на это отреагирует мой муж, родные, бабуля, которая будет это все смотреть. Но когда дело дошло до съемок, мы встретились в этой сцене с Гариком — оказалось, что он невероятно аккуратен.

Он ни разу даже не дотронулся до меня. В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась, меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони. Когда увидите — поймете то, что я имела в виду. Такого в моей карьере еще не было. После команды «Стоп!» я была цвета помидора. Но режиссер меня похвалил.

— Каково в целом работать вместе с Гариком на площадке? Есть ли у него намеки на звездную болезнь?

— Очень круто. Я переживала, что это будет сложно, с учетом его уровня звездности. Но это было очень легко, он бесконечно шутит и отыгрывает. И вне сцены, и во время нее.

— Чем кормят актеров на площадке?

— Мы все это называем кинокорм. Ты можешь заказать себе диетическое меню и в принципе под актеров подстраиваются. А так, первое, второе, компот. Чай, кофе, печеньки, баранки, фрукты — это все есть круглосуточно на площадке, пока идет работа.

Нам безумно повезло с той дамой, которая всем этим распоряжается. Помимо обычного набора, она жарила нам еще яйца, оладушки, блинчики… Такое у меня было впервые на площадке.

— А вы бы хотели оказаться в прошлом или настоящем времени? Почему?

— Меня устраивает все, что сейчас происходит. Раньше не было мобильных, интернет появлялся, если воткнуть телефонный провод в компьютер… А сейчас уже возможно все. Я бы хотела пожить месяц в прошлом: примерить все эти чудесные платья, побывать на балу и проникнуться той самой атмосферой.

Одно из моих заветных желаний — сняться в историческом фильме. В военное время я бы не хотела попасть, но сняться в таком кино, пожалуй. Оказаться в будущем мне бы не хотелось. Так, чисто из любопытства взглянуть на то, что там в 2300-м году, но жить — нет.

— В жизни вы счастливая жена и мать, как вам удается совмещать воспитание детей и работу? Есть ли у вас няня?

— У меня есть огромная поддержка в виде моего мужа, он всегда помогает. Мы находим любые способы, чтобы я не осталась без работы. Плюс у меня есть мама и свекровь, которые всегда могут подменить меня с детками. Еще есть друзья и когда я не могу оставить детей ни маме, ни свекрови, ни мужу — друзья отправляются вместе со мной и детьми на пробы или съемки.

Няни заинтересованы в постоянной работе, но мы в такой не нуждаемся, поэтому берем девочек-студенток, которые работают по 3-4 дня. Во время съемок «Гусара» у меня было две нянечки. Как только появится проект с большой занятостью, я сразу найду постоянную няню.

Я люблю своих детей и работу. Конечно, все это очень тяжело, хочется везде и всюду успеть. Поэтому я стараюсь маневрировать. Справляюсь.

«Гусар», с 5 октября в 20:00 на ТНТ