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Участница «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко неожиданно разделась перед своим наставником в шоу

Константин Гецати вызвал девушку на серьезный разговор поздно вечером, что привело к раздеванию.

Участница «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко неожиданно разделась перед своим наставником в шоу
фото: пресс-служба канала ТНТ

После того как зрители полюбили шоу «Битва экстрасенсов», где обладатели неординарных способностей каждую неделю проходят испытания, появился еще один проект «Школа экстрасенсов». Его главная цель, не оценка участников, как это было раньше, а раскрытие и развитие у них паранормальных способностей. Одной из самых ярких девушек, которая обучается магии, является Ирина Игнатенко.

Очередная серия «Школы экстрасенсов» завершилась на жаркой ноте. Наставник Константин Гецати поставил перед серьезным выбором свою подопечную. Все началось из-за строптивого характера девушки. Мужчина был возмущен тем, что «ведьма» высокомерно относится к другим участникам проекта, а также порой ведет себя с ними очень агрессивно. Игнатенко буквально готова на каждого навести порчу.

Гецати серьезно поговорил со своей подопечной. фото: пресс-служба канала ТНТ

Гецати вызвал ее на серьезный разговор в лес поздно вечером, когда стемнело, и заявил о некоем важном выборе, который девушке предстоит сделать в ближайшем выпуске. В противном случае, учить ее он больше не намерен.  Финал беседы по просьбе наставника, как обычно, проходил без камер. Впрочем, операторам проекта все же удалось заснять некоторые моменты окончания этой беседы, когда Игнатенко оказалась полностью обнаженной.

Ирина Неожиданно разделась. фото: пресс-служба канала ТНТ

Стоит отметить, что Ирина часто оказывается в центре скандалов. Ранее из-за нее разгорелся конфликт между наставниками: мистик Свами Даши на протяжении нескольких недель переманивал Ирину в свою команду. Но девушка осталась непреклонна и верна своему наставнику Константину Гецати. Что именно произошло у Гецати и Игнатенко на этот раз и почему ведьма оказалась абсолютно обнаженной, смотрите 19 мая в 20:30 на ТНТ.

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Константин ГецатиПрограмма "Школа экстрасенсов"скандалы в шоу-бизнесетелеканал ТНТ
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Участница «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко неожиданно разделась перед своим наставником в шоу
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