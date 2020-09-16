До победного конца: финалистка «Битвы экстрасенсов» пришла на кастинг нового сезона проекта

Одна из самых сильных участниц проекта «Битва экстрасенсов-2019» Ирина Игнатенко появилась на кастинге нового сезона шоу. Окажется ли ведьма в числе «счастливчиков» этого года, зрители узнают 26 сентября в эфире телеканала ТНТ.

Потомственная ведьма громко заявила о себе в проекте «Школа экстрасенсов» на ТНТ. Девушку заметил и взял в свою команду Константин Гецати. Однако под его руководством Игнатенко долго не задержалась. Она перешла к другому наставнику — мистику Свами Даши. Но и он не помог ей выиграть «битву». Ирина заняла в финале лишь четвертое место.

Напомним, что на финальной церемонии в 2019 году Игнатенко получила приглашение в 21-й сезон проекта. Ведьма решила воспользоваться шансом и еще раз показать свои силы.

«Я реалист, и я умею ценить каждый момент. Я его приняла. Подала заявку на кастинг, проходила его. Никаких приоритетов для меня не было. Я хочу заново испытать бешеный прилив адреналина, хочу заново пережить боль, заново сказать людям, что выход есть всегда, заново задать правильный вектор», — высказалась по поводу своего участия в новом сезоне Игнатенко.

Также девушка добавила, что рада была увидеть всю съемочную группу проекта. Не расстроило ее и появление ведущего Сергея Сафронова, с которым до этого у ведьмы сложились непростые отношения.