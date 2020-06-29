«Когда за камерой 52 человека — раздеться адски сложно»: звезда «Сладкой жизни» Никита Панфилов о постельных сценах

Актер признается, что супруга была против его участия в откровенных кадрах.

Никита Панфилов — один из тех актеров, образ которых не забывается. Довольно сложно выкинуть из головы задумчивый прищур его глаз и легкомысленную ухмылку. Именно таким зритель увидел его в культовой драматической истории «Сладкая жизнь». И уже не забывает.

С 29 июня смелый сериал о жизни поколения 30-летних стартует на ТНТ. Проект уже успел завоевать любовь миллионов телезрителей.

Чем так цепляет эта история, почему так много постельных сцен в кадре и будет ли новый сезон сериала — обо всем этом один из главных героев сериала, актер Никита Панфилов, рассказал порталу Teleprogramma.pro в эксклюзивном интервью.



— Чем лично вас зацепил проект «Сладкая жизнь»? Почему его стоит посмотреть?

— Зацепил смелостью для того времени. Это был один из первых подобных проектов, первый на нашем рынке. Когда запускали пилот, то боялись, что его вообще не покажут, и еще изгоями сделают за такое.

Ну и понравился сам персонаж. На мой взгляд, он единственный человек в сериале, который никому не врет. Да, ведет себя аморально, но никого не обманывает и ничего не обещает.

— Сериал достаточно откровенный и много постельных сцен. Как вы относитесь к таким съемкам?

— Мне всегда интересно пробовать что-то новое и неожиданное, причем, во всем. Вот и в кино все было впервые и хотелось попробовать, каково это.

Большую часть времени в сериале я вообще провожу без одежды. Но… Раздеться, когда за камерой стоит 52 человека, в первый раз было адски сложно. Это в сериале кажется, что я стою один, а на самом деле все не так.

— А как все это происходит? Чувство стеснения в итоге проходит?



— Что касается технической стороны, то, у мальчиков просто ничего не показывают. а у девушек «заклеивают».

Я не шучу, есть специальные приспособления, которыми заматывают, как скотчем. Это искусство, когда вроде бы ничего нет, а все видят противоположное, в результате получаются интимные сцены.

Но опять же, повторюсь, на площадке настолько все чопорно и завуалированно, что не веришь в результат, но получается все даже очень правдоподобно.

— Как складывались взаимоотношения на площадке между актерами? Были какие-то конфликты или может, наоборот, установились теплые дружеские отношения?

— С Антоном Денисенко у нас вообще была единственная совместная сцена на весь сериал, а сейчас он один из лучших моих друзей.

Отношения на проекте были семейные, редко, когда так. В тандеме всегда рождается что-то хорошее, иногда даже прекрасное. Однажды случилась перебранка с Маякиным, но вечером мы пробежались и помирились.

— Повлияла ли пандемия на ваш рабочий процесс? Что думаете о прогнозах второй волны?

— Это повлияло на всех, пострадал весь мир. Кино и театральный бизнес впали в ступор, и я был целиком и полностью посвящен домашнему хозяйству, огороду, дому, подвалу. Строгал, пилил, сажал, поливал. Осенью, наверное, пожну плоды этого всего.

Время сложное, нервозное, когда проверяются люди, кто и чего стоят, да и чего стоишь ты сам. Дай Бог нас минует вторая волна, которая, если случится, то будет посильнее первой и не все ее выдержат.

— В каких проектах мы увидим в ближайшее время Никиту Панфилова?

— Сейчас я снимаюсь в сериале «Пес», в шестом сезоне. Скоро выйдет «Презумпция невиновности» и еще проект «Лихач».

«Сладкая жизнь», с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ