ТНТ снова покажет самый откровенный российский сериал об отношениях «Сладкая жизнь»

Секс, скандалы, интриги и поиски счастья - все в одном флаконе.

С 29 июня канал ТНТ собирается снова выпустить в эфир драматическую картину «Сладкая жизнь», которую позиционирует как самый откровенный российский сериал об отношениях.

Напомним, это история о любви и страстях поколения 30-летних в Москве. Она наполнена интригами, скандалами, сексом и разводами. Премьера первого сезона состоялась в 2014 году на одной из онлайн-платформ и сразу заработала большой интерес аудитории. Сериал разросся до трех сезонов. ТНТ сначала транслировал их вечером с цензурой, а потом ночью — без нее. Спустя несколько лет настало время повторить этот опыт.

Героями картины стали успешный владелец клуба, находящийся в постоянных поисках счастья в личной жизни, семейная парочка, переживающая кризис в отношениях, танцовщица, приехавшая в столицу за красивой жизнью, и дочь богатого кавказского бизнесмена, которой папа нашел жениха. Интригу заостряет еще один персонаж — бывшая балерина, мастерски умеющая разбивать сердца. Ее появление в сюжете меняет жизнь главных героев на 180 градусов.

Сценаристами выступили Ирина Аркадьева, которая затем выпустила еще одну популярную историю «БИХЭППИ», и Петр Внуков, работавший над сериалами «Звоните ДиКаприо!» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Смотрите «Сладкую жизнь» на канале ТНТ с 29 июня — с понедельника по четверг в 21:00.