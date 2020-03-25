«В магазине чуть не подрались»: актер Никита Панфилов — об истерии вокруг коронавируса

Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Мажор» старается не рисковать в период эпидемии.

Ситуация с коронавирусом, который распространился по всей планете, держит в напряжении уже несколько недель не только простых граждан, но и звезд шоу-бизнеса.

Актер Никита Панфилов в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал, как стал свидетелем проявления паники, вызванной опасной инфекцией. В стремлении изолироваться от окружающих люди начали запасаться продуктами питания и средствами гигиены, и Панфилов увидел нелицеприятную картину в супермаркете.

«К сожалению, был свидетелем того, как люди в магазине чуть не подрались из-за продуктов, — вспоминает артист. И добавил: «Надеюсь, все скоро хорошо закончится. В Китае же закончилось».

Актер старается не рисковать лишний раз здоровьем. Ведь, как показывает практика, отличить обычную простуду от опасного COVID-19 очень непросто.

Напомним, высокозаразный штамм нового вируса стремительно охватил все континенты, ВОЗ в середине марта объявил о пандемии коронавируса. На 25 марта количество заболевших Covid-19 в мире достигло 438 тысяч человек. В России за последние сутки этот показатель подскочил на 166 случаев и составляет 666 заражений.