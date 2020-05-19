Звезда «Разбитого зеркала» Екатерина Волкова: «Макаров сказал: «Извини, Катя», и потом месяца два грудь болела»

«Разбитое зеркало» - так лирично называется мелодрама с элементами детектива, премьерный показ которой состоялся на телеканале «Россия» 18 мая.

Сквозь время, на протяжении нескольких десятков лет, в сериале разворачивается история одной семьи со своими большими и маленькими скелетами в шкафу. В главных женских ролях – две красавицы Кати: Екатерина Гусева и Екатерина Волкова.

Teleprogramma.pro уточнила у Екатерины Волковой, какой бывает женская дружба, как захватывает дух на занятиях по подводному плаванию, что значит жить с предательством, как дочка делает первые шаги в актерстве, способ освобождения от обид, рецепт баклажановых лодочек, общение с землей как лучшее средство от карантинного пессимизма.

— Сериал «Разбитое зеркало», на ваш взгляд, скорее мелодрама, чем детективная история?

— Моя роль драматична, даже, может, на грани безумия. Такую героиню я еще не играла!

— Вы – подруга героини Екатерины Гусевой. Дружеские отношения складываются с детства или со студенчества?

— Брат моей героини влюбляется в Елену, которую играет Катя. Они женятся, и детская дружба превращается в ту, которая на всю жизнь. И кстати, меня в детстве сыграла моя дочь!

— Ее можно поздравить с дебютом?

— Если говорить о роли со словами, то да (смеется). Я просто доверилась режиссеру, который предложил эту идею. Конечно, внимательно наблюдала за ней, шептала: «Не морщи лоб!», привычка у Леры такая.

Все остались довольны, Валерия такая живая в кадре, настоящая, не переигрывает. Ей нужно было припарковать машину, а она ездить не умеет. Каскадеры показали, как нужно сделать, она быстренько сообразила, и с первого дубля сделала то, что от нее требовалось.

— Валерия вдохновилась съемками в этом сериале, подумывает стать актрисой?

— У нее есть альтернатива. После окончания университета она в основном живет в Германии. Сейчас она в России: приехала ко мне на день рождения и застряла в связи с пандемией. Чему мы все чрезвычайно рады, что Лерочка с нами.

Я ей предложила поучиться во ВГИКе, Сергей Соловьев предложил попробовать. Я считаю, что в любом случае знания получить – остаться в выигрыше. Да и студенчество – счастливая пора.

Делать медвежью услугу, специально тащить я не хочу. Ее молодой человек в Германии, так что мысли пока все там. Любовь, знаете ли, такое дело…

— В дружбе ваших сериальных героинь кто ведомый, а кто – ведет?

— Моя героиня в молодости совершила страшную ошибку – предательство. Со временем наступает расплата.

Сколько веревочке не виться, тайное становится явным. Речь идет о далеких уже 90-х, когда все выживали, начинались бешеные деньги, пирамида МММ, банки людям давали деньги под большие проценты, потом лопались, а деньги пропадали.

Моя героиня в тех обстоятельствах оказалась скорее ведомой, а героиня Кати Гусевой – отличница, тоже ведомая жизнью, идущая на компромиссы. Что мне понравилось в сериале — там нет отрицательных и положительных героев. У каждого – своя история ошибок.

— Кроме способности предать, в чем положительная, сильная сторона вашей Елены?

— Она умеет сильно любить, даже предает во имя любви. Эту любовь к мужу, которого замечательно играет Станислав Дужников, она пронесла с юности. Со Станиславом у нас случился творческий тандем, я получила огромное удовольствие от работы с ним.

— Чем Елена любит заниматься? Наряжаться, например?

— Она – эффектная женщина. Раньше работала главным бухгалтером, а сейчас домохозяйка, замужем за главным полицейским города, который ее просто обожает. Она ухаживает за чудесным садом, держит дом в порядке, такая успешная замужняя женщина.

Елена имеет возможность красиво одеваться. При этом по характеру — немножко неуравновешенная, принимает таблетки из-за того, что ее гнетет чувство вины.

— Обычно вы прекрасно отзываетесь о море и юге. Перевесило ли очарование моря Карелия, где проходила часть съемок сериала?

— В Карелии снимали всего неделю. Пейзажи и озера там просто невероятной красоты. В основном съемки проходили под Минском, в чудесном городе Несвиж.

Там сохранился замок, с которым связаны события. Главный герой Саши Лазарева искал всегда дворянские корни и связь с замком.

Несвиж оставил прекрасные впечатления – и люди открытые, и чистота кругом.

— Следуя детективной линии развития сюжета, вам приходилось стрелять, убегать, преследовать?

— Как раз в Карелии мы снимали мой прыжок со скалы в озеро. Моя героиня делает попытку самоубийства.

Я брала несколько уроков по подводному плаванию, и для подводных съемок меня учили, как правильно задерживать дыхание на глубине. Каскадеры держали маску с кислородным баллоном на дне во время трюка, я должна была в воде подать условный знак, но это мне не понадобилось — дыхания хватило.

— Вода – ваша стихия?

— Не люблю колебание давления, уши начинают болеть. Зато кадры получились красивыми.

И вспомнила, как герой Алексея Макарова меня спасал, делая искусственное дыхание. Получилось невероятно смешно. Алексей – актер реалистичный, камера находилась близко, и он мне сказал: «Извини, Катя».

У меня потом еще месяца два болела грудная клетка, так он меня спасал (смеется). Врачи скорой помощи, которые должны были выбежать ко мне, вовремя не услышали команду. И Алексею пришлось давить мою грудную клетку дольше по времени.

— Над сериалом работала звездная команда актеров. Когда в одном месте столько профи собирается, создается атмосфера настороженности или семейного уюта?

— Было уютно. С Катей Гусевой мы находились в одном грим-вагоне и нашли много общего. Она поет прекрасно, мама и жена ответственная, все у нее по полочкам, в общем отличница! Со Стасом Дужниковым до сих пор созваниваемся-перезваниваемся.

— С чувством вины и обиды как ваша Елена справляется и как вы сама в реальной жизни с ними боретесь или боролись?

— Да, Елена освобождается от своей душевной муки. И я стараюсь очищаться, освобождаться от переживаний, забывать плохое, как будто это случилось не со мной. Трагедии и боль предпочитаю забывать и продолжать верить в людей, стараться видеть в человеке самое лучшее. Давать шанс и ему, и себе. Я много ошибок сделала, стараюсь не заканчивать работу над собой. В этом есть путь каждого – покаяться, попросить прощения, и у самого себя тоже.

— Посещения храма вам помогают?

— Конечно! Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Так странно. Обычно на Пасху мы всегда идем в храм. Не могу сказать, что я воцерковленная. Храм, прежде всего, должен быть в душе. Я могу в других странах зайти в любой храм – индуистский или католический – и поговорить с Богом.

— Более приземленным рецептом прощения поделитесь?

— Очень полезно сделать усилие над собой и отказать себе в чем-то. Недавно я прочитала у Ошо важную фразу: «Если вы не можете сказать «нет» себе, то все ваши «да» бессмысленны». Я сегодня не ем, день посвящаю своему организму, чтобы он очистился физически и ментально, а затем смог впустить в себя что-то новое. Наполненный сосуд не вольет в себя чистой воды, его нужно опорожнить. Я очень верю в чудо голодания. Природой заложено самоизлечиваться нашему организму самому. Мы привыкли его пичкать и не давать возможности разобраться, систематизировать, решить проблемы самому. Сейчас времени полно, можно и поголодать, и заняться кулинарными изысками.

— Ваши какие?

— Меня в «Инстаграме» просят рецептики выставлять, и я стала видео записывать. Из последних блюд делала баклажановые лодочки. Рецепт очень простой. Баклажаны кладутся в духовку, протыкаются вилочкой, чтобы не взорвались, и пекутся 40 минут, если крупные, и 30 минут, если мелкие. Параллельно делается соус из сметаны, кинзы, чеснока, тертого сыра. Разрезаются пополам баклажаны из духовки, мякоть слегка размешивается вилкой и добавляется соус. Божественное блюдо. На мангале на углях баклажаны тоже невероятно вкусные.

— Как еще посоветуете поднять карантинное настроение?

— Мне повезло. Мой карантин – это отпуск на даче. Я все мечтала, мечтала о своем доме, два года строила и наконец построила его. В нашей 50-метровой московской квартирке не представляю, как бы всей семьей выдержали изоляцию. Я оценила всю благодать земли, насладилась мгновениями, когда посаженные осенью луковички расцветают тюльпанами, нарциссами. Сад, который я в прошлом году заложила, зацвел.

Теплица с помидорами, огурцами, баклажанами радует. Сейчас навожу порядок в доме, на огороде, в мыслях. Это сильная медитация, после которой приходит столько энергии. Я всем советую подумать о месте, где можно отвести душу. С садом-огородом или без них. Земля дает силы.