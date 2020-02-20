Екатерина Гусева появилась на вечеринке в сером платье и разочаровала стилиста

Ольга Трофимова заметила, что звезда не потрудилась составить семейный look с мужем.

Семейный look при выходе в свет для многих современных отечественных звезд считается сегодня, если не обязательным условием, то уж точно желательным. Недавно на одной из московских вечеринок блистала пара Саши Савельевой и Кирилла Сафонова в озорном серо-карамельном образе.

Они вызвали восторг у имидж-стилиста Ольги Трофимовой, которая обратила внимание на органичность их нарядов. Их совместный look она назвала «лондонским».

А вот появление на том же светском вечере другой пары – Екатерины Гусевой и ее мужа бизнесмена Владимира Абашкина – не вызвало особых эмоций у эксперта.

«Их look не выдержан в одних тонах. Екатерина ограничилась коктейльным платьем-футляром с люриксом и кокетливым разрезом спереди. Про мужа вообще ничего не могу сказать», — сказала эксперт

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