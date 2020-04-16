Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова: «Начала разбирать вещи в шкафах, работы на месяц хватит»

Главную роль в мини-сериале исполнила звезда «Ворониных» Екатерина Волкова. Завязка сюжета драматична – ее героиня по имени Светлана узнает, что смертельно больна. Однако впоследствии диагноз оказывается ошибкой…

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Екатериной о смене амплуа, о новой роли и о том, как она поднимает себе настроение в самоизоляции.

— В сериале «Любовь лечит» у вас сложная роль, которую, наверное, было тяжело морально играть. Как вы решились на такой контраст после «Ворониных»?

— Мне всегда нравится пробовать разные амплуа, а особенно драматические роли. И вообще всегда люблю попробовать себя в чем-то новом. Именно так получилось в проекте «Любовь лечит».

Когда я прочитала сценарий, то долго думала о том, как буду играть эту женщину, какие краски смогу взять для роли. Но вообще, для любого актера сложная роль – большое счастье.

Тем более, что мы со Светланой кое в чем похожи. Она руководит фирмой, умеет «построить» людей, быть жесткой, даже авторитарной. Этим она мне нравится, потому что я сама довольно волевой человек, умею прикрикнуть, если надо.

Дома моя героиня – совсем другая. Нежная, заботливая мама, жена. Так что на съемках никаких сложностей не возникло.

— С вами вместе играл актер Роман Полянский. Как вам с ним работалось на съемочной площадке?

— Очень весело. Рома – большой шутник, умеет поднять настроение. И хотя сюжет картины к шуткам не особо располагал, а в кадре мне, наоборот, приходилось часто плакать, но зато за кадром мы отлично проводили время.

Да и вообще вся группа подобралась замечательная. В крайнюю смену, я приехала на площадку в свой день рождения, и, хотя сцены с моим участием закончились, я решила приехать на площадку и сделать всем небольшой сюрприз: накрыть стол в честь своего праздника. Так я и сделала, ребята все очень обрадовались, поздравляли меня, душевно все прошло, приятно вспомнить.

— Сейчас все сидят в самоизоляции. Как вы переживаете этот период, что делаете?

— Я, как и все, нахожусь дома, с семьей. Повезло, что мы живем в доме. Поэтому, конечно, в чем-то мне легче переносить наше добровольное заточение, по крайней мере, я могу выходить на территорию и там гулять с дочкой, мужем и нашими собаками.

Но все равно, особенно поначалу, пришлось нелегко, в первую очередь, морально. Потому что непонятно было – что дальше?

Все резко остановилось: съемки, спектакли, многие коллеги тоже оказались в растерянности. Решила занять себя домашними делами, а их оказалось достаточно. Я, наконец, начала разбирать вещи в шкафах, работы на месяц хватит (смеется).

— Скучаете по спектаклям и съемкам?

— Конечно, а как иначе? Для актеров их работа – жизнь. Это и призвание, и профессия, и счастье. Но я уверена, что все будет хорошо. Главное – соблюдать все рекомендации и находиться дома, как можно меньше выходить. Тогда эпидемия пройдет быстрее, и все мы вернемся к привычному распорядку. Лучше сейчас потерпеть, чтобы потом все было хорошо. К тому же, у меня есть мой блог в «Инстаграме», где я продолжаю активно общаться с подписчиками.

Сейчас столько врачей борются за жизни людей каждый день. А нам всего лишь нужно их не подвести и остаться дома!