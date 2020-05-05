Актриса Александра Ребенок – о съемках в сериале «Безопасные связи»: «Невероятно! Репетируем, играем, монтируем — одновременно и онлайн»

Новые условия, в которых мы все сегодня оказались, - пандемия коронавируса и связанный с этим режим самоизоляции, - стали для творческих людей толчком для поиска новых форм.

Один из популярных сейчас кинематографических форматов – скринлайф. Именно в таком формате, например, снимается новый сериал Константина Богомолова – «Безопасные связи».

В центре сюжета – взаимоотношения трех влюбленных пар, особенность работы актеров заключается в том, что они снимаются, не выходя из дома.

Журналисты Teleprogramma.pro попросили рассказать о тонкостях этого проекта одну из исполнительниц главных ролей – актрису Александру Ребенок.

«Моя героиня будет праздновать день рождения вместе со мной»

— Однажды в интервью вы сказали, что мечтаете сняться в исторической костюмированной драме в духе Тарантино…

— Сейчас я получила более интересное предложение! Сейчас мы снимаем «Безопасные связи», это ужасно интересный эксперимент Константина Богомолова, современный и актуальный.

Задачи нам выдаются маленькими порциями, как серии – зрителям: мы сами не знаем, к чему это все приведет, но нам очень интересно. Снимаем практически каждый день.

— И в свой день рождения, 6 мая, тоже будете работать?

— В сериале у моей героини тоже, кстати, день рождения! Как раз будем снимать эту серию 5 или 6 мая. Там вечеринка будет проходить по Zoom.

Это ужасно интересно – ведь мы и сами сейчас являемся участниками похожего действия, находимся на самоизоляции, как и весь мир, и наши герои тоже находятся на самоизоляции.

Уже сейчас можно говорить об успехе этого проекта. Крутые цифры на старте, очень много людей подписывается, видно, что проект вызвал интерес.

«Зритель может посмотреть нечто новое, экспериментальное»

— Сейчас многие режиссеры заинтересовались этой темой – самоизоляция.

— Да, казалось бы, новые условия должны нас всех «обесточить», но получилось наоборот: ограничения, в которые попали творческие люди, вызвали прорыв в других областях. Оказалось, что это подходящее время для творчества, для креатива, для написания и исследования чего-то нового.

Действительно, сейчас многие начали снимать на тему карантина. Но все эти проекты не пересекаются, каждый из режиссеров делает самодостаточную историю, и получаются совершенно разные проекты. Зрителю есть из чего выбрать.

— Неужели зрителю не надоедает наблюдать этот Zoom, четыре окошка? Может быть, все хотят, наоборот, смотреть про красивую жизнь…

— Ну почему же. На «Старте» (онлайн-кинотеатр START – прим. ред.) идет, например, «257 причин, чтобы жить», это премьера, а людям всегда интересны премьеры, интересно смотреть что-то новое.

Конечно, можно пересмотреть старые любимые фильмы, старые сериалы, классику. Но всегда хочется и что-то новенькое. И вот на нашем портале зрители могут увидеть сериалы, снятые еще до самоизоляции, но также могут и посмотреть что-то совершенно новое, экспериментальное.

«На площадке нет режиссера – он наблюдает за работой в режиме онлайн»

— А как вообще проходит процесс съемок в таком формате? Отличается от привычного процесса, когда снимаются фильмы в обычном формате?

— Конечно, отличается. У нас нет режиссера на площадке, — он находится на удалении и общается с нами через экран компьютера, в прямом эфире. Режиссер видит все, что снимается, тут же все отснятое монтируется. То есть идет обычный процесс, только мы все в это время не вместе, а порознь.

Наш сериал – это три параллельные линии, истории трех пар. Люди дружат и общаются по Скайпу, при этом происходит много всего интересного в режиме самоизоляции. Вскрывается много интересных подробностей. Оказывается, у моего экранного мужа, героя Никиты Ефремова, есть любовница – жена его лучшего друга…

Отдельная линия – это герои Надежды Маркиной и Сергея Сосновского. Они взрослые люди, и пока что мы понимаем, что у них в прошлом были какие-то отношения, потом они друг друга потеряли, и вот теперь он ее нашел в интернете, и они постепенно начинают раскрывать нам свою историю.

— В одной серии героиня закрывает глаза и видит море…

— Да, представляете, в таком ограниченном режиме, где доступны только окошки Zoom, вдруг появляется образ моря, и это само по себе становится событием. Море – как символ свободы…

«Богомолов не развлекает, а размышляет»

— Как вам все-таки удается снимать сериал без режиссера на площадке?

— У нас есть потрясающий оператор – Александр Симонов, а также звукорежиссер. Так что в сериале будут и общие планы, зритель увидит героев и взглядом со стороны, в привычной им атмосфере, например, на кухне.

Прежде чем начать играть сцену, мы репетируем – тоже в Скайпе. А потом по-настоящему звоним друг другу и по-настоящему играем сцену, хоть мы и не вместе в этот момент.

В нужное время режиссер останавливает дубль, говорит свои комментарии… Вообще интересно, конечно, снимать такой формат. Оказалось, например, что вовсе не нужно столько людей на площадке. Достаточно качественного текста и профессионально написанных диалогов, нужна история и какой-то интересный формат.

Честно говоря, получилось весьма любопытное исследование. У зрителя это действие вызывает такое же подключение, я вот посмотрела первые серии и поняла – мне интересно, мне хочется узнать, что же будет дальше. Получается, на текст, на сюжет можно опереться при хорошей игре актеров.

А главное – это то, что Константин Богомолов выбрал не развлекательный формат, например, капустника, как многие другие, а решил создать такой драматический проект, решил поразмышлять. Словом, нам самим интересно, чем же все это закончится, ведь мы тоже, как и зритель, пока ничего не знаем!

«Наконец-то никаких припудриваний между дублями!»

— А как вы взаимодействуете с костюмерами, гримерами? Вам присылают наряды на дом? Как вас готовят к съемкам?

— Наши герои находятся дома и одеты в домашнее. К нам заранее приезжал костюмер, мы отобрали что-то из моей одежды, сделали фотографии, потом привезли набор домашней одежды, в которую я переодеваюсь. Ну и что касается грима – вид у наших героев должен быть домашний, поэтому мы особенно не красимся. Наконец-то, о счастье – никаких припудриваний между дублями! Это ведь обычно занимает ужасно много времени. Оказалось, что можно обойтись без этого.

— Как вы думаете – может быть, после окончания пандемии такой формат съемки может сделаться привычным?

— Нет, не думаю… Кино когда-то пережило даже войну. Я думаю, что сначала все ужасно обрадуются свободе, а потом все вернется к прежним форматам. Но уже все будут помнить, что можно снимать и вот так, без больших бюджетов. Часто говорят: «Если бы был бюджет – я бы снял…». Оказывается, можно снимать и без особых денег, и все это тоже является полноценным продуктом. И имеет спрос – вот что главное!

А вы смотрите сериал «Безопасные связи», созданный в таком необычном формате?