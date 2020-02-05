Интервью

Ольга Дибцева: «После «Холопа» поступило много предложений от режиссеров»

Актриса Ольга Дибцева, сыгравшая в «Холопе», дала эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ольга Дибцева: «После «Холопа» поступило много предложений от режиссеров»
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева. Фото: пресс-служба актрисы

Звезда «Мылодрамы» и «Холопа» Ольга Дибцева является одой из самых трудолюбивых актрис российского кино. Несмотря на молодой возраст, она сыграла в более чем в 60 картинах. Недавно Ольга стала мамой. Teleptogramma.pro удалось поговорить с артисткой  и узнать о ее дальнейших планах на жизнь.

«Я безумно счастлива, что у меня родилась девочка, потому что для меня дочь – это подруга, с которой мы будем выбирать наряды, готовить печенюшки, я смогу ей что-то подсказывать.

У меня с мамой были достаточно сложные отношения, я была сложным подростком, маме это было сложно принять. И я всегда была один на один со своими проблемами, – поделилась с Teleprogramma.pro Ольга Дибцева. – Мне очень хочется со своей дочкой выстроить дружеские отношения.

Для меня рождение ребенка стало вдохновением, а не поводом закрыться дома или уйти в декрет. Наоборот, появилось много творческой энергии. Мне хочется делиться счастьем материнства».

Ольга Дибцева на прогулке с дочкой. Фото
Ольга Дибцева на прогулке с дочкой. Фото: Инстаграм

Дибцева начала работать почти сразу после родов. По ее словам, ей помог в этом особый настрой на рождение ребенка.

«Я ходила на курсы, пыталась разобраться во всем до рождения дочки. Готовилась к самим родам. И хочу посоветовать всем готовиться к родам. Главное — настрой, все в голове находится», — сказала актриса.

Муж Ольги Дибцевой Роман Бочаров занимается цифровизацией процессов на предприятиях.

Ольга Дибцева с супругом. Фото
Ольга Дибцева с супругом. Фото: Инстаграм

«Он оказался прекрасным папой, несмотря на то, что очень занят и загружен работой, он даже чаще меня просыпается ночью, чтобы перепеленать или покормить дочку. Он очень добрый, поэтому я ожидала от него такого отношения к ребенку.

Кроме того, когда ему было 17 лет, у него родилась сестра, за которой он смотрел, потому что родители были вынуждены работать. И он помнит, как надо ухаживать за маленьким ребенком», — рассказала Дибцева.

После оглушительного успеха «Холопа» актрисе поступило много предложений от режиссеров полнометражных фильмов и сериалов.

Ольга Дибцева на съемках в фильме «Холоп». Фото
Ольга Дибцева на съемках в фильме «Холоп». Фото: Инстаграм

«У меня никогда не было простоя в работе. Но сейчас, конечно, количество предложений увеличилось. Скоро собираюсь сниматься в следующем сезоне «Мылодрамы», чуть позже будут еще несколько съемочных проектов, и мы запустим полнометражный фильм, где я выступаю, как режиссер и сценарист», — поделилась она.

По словам Ольги Дибцевой, на главную роль она пригласит своих подруг-актрис.

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Ольга Дибцева: «После «Холопа» поступило много предложений от режиссеров»
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