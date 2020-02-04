КИНО

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ

Комедия Клима Шипенко обошла даже «Движение вверх».

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ
актер Милош Бикович на премьере фильма "Холоп", 2019. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Любители российского кино давно ждали этого момента и вот он наконец настал — кинокомедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ. Не просто самой кассовой комедией, а самым оцененным зрителями фильмом в принципе.

По данным издания «Кинобизнес сегодня», кассовые сборы в кинотеатрах у «Холопа» уже вечером 3 февраля составляли 3 миллиарда и 44,2 миллиона рублей, у прошлого рекордсмена, фильма «Движение вверх», цифра сборов застыла на 3 миллиардах и 43,7 миллионах рублей.

Напомним, это кассовые сборы включающие в себя СНГ, в России же кинокомедия все еще на второй строчке, но как прогнозируют эксперты, ближе к выходным картина вырвется на первое место и станет абсолютным чемпионом, а там и до «Аватара» Джеймса Кэмерона останется совсем немного.

Напомним, «Холоп» рассказывает о молодом мажоре, который так достал своего отца, что тот решил заняться нетрадиционными методами воспитания и отправил сынка в «прошлое».

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«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката России и СНГ
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