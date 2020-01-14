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Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем

В конце прошлого года у пары родилась дочка.

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем
Дибцева вспомнила историю знакомства с мужем/https://www.instagram.com/dibulik/

Звезда картины «Холоп» Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, как познакомилась со своим супругом Романом. В конце декабря прошлого года у пары родилась дочь. Это их первый ребенок.

«Мы познакомились с Ромой на психологическом тренинге. У обоих были проблемы личного плана. Он расстался с девушкой, я с молодым человеком, закончились у каждого из нас долгие отношения. Это произошло примерно четыре года назад. Тогда на тренинге мы просто познакомились. Не обратили внимания даже друг на друга. Потом встретились в Московской школе кино. И два года назад опять пересеклись и уже не расставались», — отметила актриса.

Как сказала звезда, врачи говорили ей, что она родит 31 декабря, но 26 декабря она решила помыть дома пол и начались схватки. В этот день как раз, кстати, в широкий прокат вышел «Холоп». По словам актрисы, Новый год она встречала уже дома с дочкой, мужем и котом. Ее выписали из клиники.

Кстати, Дибцева пока не раскрывает имя дочери. Она пообещала это супругу. Причина в том, что не исключен вариант, что они с мужем в итоге решат назвать дочь по-другому. Сейчас у них с супругом по этому поводу идут жаркие споры. «Девочка очень похожа на мужа. Прямо такая же мимика, как у него», — отметила счастливая Ольга Дибцева.

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Звезда «Холопа» Ольга Дибцева поделилась историей знакомства с мужем
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