Интервью

Виктория Дайнеко о съемках в «Улетном экипаже»: «Хотелось снять несколько дублей поцелуя с Чадовым!»

Певица дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro

Виктория Дайнеко о съемках в «Улетном экипаже»: «Хотелось снять несколько дублей поцелуя с Чадовым!»
Виктория Дайнеко. Фото: Личный архив

На телеканале СТС Love снова покажут популярный сериал «Улетный экипаж». Одну из ролей в картине исполнила популярная певица Виктория Дайнеко. Мы решили поинтересоваться у артистки, как ей пришла мысль пойти в кино, и тяжело ли было находиться на съемочной площадке.

— Роль в сериале мне предложили очень внезапно. Я ехала на фотосессию, мне позвонил генеральный директор и сказал: «Попробуй записать самопробы, небольшой отрывок». Я бросила всё, позвонила старым знакомым актерам, которые мне помогли. Таким образом, меня утвердили, причем утвердили в течение того же часа, как я отправила результат.

Виктория Дайнеко. Фото
Виктория Дайнеко. Фото: Личный архив

— Сложно сниматься в кино?

— Самое сложное на съемочной площадке — это бесконечное ожидание. Мне нравилось сниматься, быть в кадре, когда все время происходит какая-то работа. Но мне не нравились большие перерывы в съемках, потому что в одном кадре не всегда задействованы все актеры. Приходилось долго ждать.

— Сколько времени длилась смена на площадке?

— Всегда по-разному. Иногда я прилетала на несколько часов в Пулково. Практически не выходя из терминала, улетала обратно в Москву. Однажды чуть не пропустила самолет. Это была моя последняя съемочная смена, и она задержалась, так как мы очень долго снимали дубль. К моему счастью, самолет задержали, поэтому я успела на него вовремя.

— Чем кормили? Уж столько рассказов ходят про «кинокорм».

— Тут, конечно, приятно быть достаточно популярной певицей (смеется), потому что я, во-первых, не переношу глютен: накормить меня было достаточно сложно. Я просила правильную еду и ела, например, лосось на гриле с овощами. Очень благодарна всей съемочной группе, так как меня в этом смысле очень поддерживали.

А когда проходили съемочные дни в Петербурге — был особенный кайф, потому что я просила съемочную группу привозить мне пиццу без глютена. А вообще, я всегда очень любила кинокорм, особенно, когда на съемочной площадке есть такой буфет, где есть какие-нибудь бутерброды и чай.

Виктория Дайнеко. Фото
Виктория Дайнеко. Фото: кадр со съемок

— Случались ли конфликты на площадке?

— Если честно, мне не удавалось с кем-то сильно дружить или не ладить. Я снималась с Наташей Бардо, Лешей Чадовым. Мы отлично ладили.

Но у меня была другая история: я смотрела тот самый «Ночной дозор», где Леша был в главной роли, и я, конечно же, как все нормальные девочки нашей страны, была немножечко в него влюблена. Такой вот герой из детства.

Когда у нас с Лешей была сцена, где нам надо было целоваться, ух, как я волновалась! Мне все время хотелось что-то сделать не так, чтобы сказали: «Надо снова снять!» и поцеловаться такое количество раз с Лешей, сколько необходимо (смеется).

Но, к сожалению, ответственность моя взяла свое, мы сделали всего парочку дублей, но это были очень приятные дубли. Но никакого романа между нами не было и быть не могло, потому что, конечно же, — это реальная жизнь, которая сильно отличается от детских фантазий после просмотра фильма.

Виктория Дайнеко. Фото
Виктория Дайнеко. Фото: Личный архив

— Виктория, вы — отличная мама. Позволяете бывшему мужу видеться с дочкой?

— Я считаю, надо быть сумасшедшей мамой, чтобы не позволять родственникам и, тем более, отцу видеться с ребенком. Нужно любую гордость отставлять в сторону и понимать, что это жизнь ребенка, это его взаимоотношения и его семья. Стоять на пути я не буду.

Мне бы хотелось, чтобы она чаще видела своего папу, чем, к сожалению, это происходит. Это очень важно для неё, поэтому важно и для меня. Эта история про то, насколько гармонично растет моя дочь, насколько одинаковое количество внимания и заботы её окружает, как мужской, так и женской.

— А как насчет снова выйти замуж?

— Ой, замуж всегда хочу! Мои подружки крутят у виска и говорят: «Вика, как ты можешь хотеть замуж? Ты же относительно недавно развелась!» У меня есть знакомые, которые в принципе не видят своего будущего в замужестве. А я очень хочу.

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Тэги:

Алексей ЧадовВиктория ДайнекоСериал "Улетный экипаж"
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Виктория Дайнеко о съемках в «Улетном экипаже»: «Хотелось снять несколько дублей поцелуя с Чадовым!»
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