ЗВЕЗДЫ

Пышная шевелюра: сына Натальи Бардо приняли за девочку

Актриса крайне редко показывает своего трехлетнего наследника. И вот показала и получила забавные комментарии в Сети.

Пышная шевелюра: сына Натальи Бардо приняли за девочку
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг. фото: globallookpress.com

Наталья Бардо снялась в нескольких десятках кинокартин, но известность ей принес сериал «Улетный экипаж», где она сыграла вместе с Алексеем Чадовым. Блондинка сразу покорила зрителей. К слову, долгое время она скрывала свой роман с режиссером Марюсом Вайсбергом, а потом даже намекнула на свадьбу с ним. У пары подрастает трехлетний сын Эрик. Правда, летом появились слухи, что они расстались.

Однако не так давно Бардо развеяла сплетни. Она провела отпуск вместе с гражданским мужем в Испании. После этого поклонники вздохнули с облегчением. Актриса привыкла не рассказывать ничего о личной жизни. Даже фото с возлюбленным и сыном редко можно увидеть у нее в соцсетях. Но накануне Наталья сделала исключение. Сейчас она проводит время в Италии. Ее утро началось с общения с наследником.

На новом фото актриса запечатлена в кровати. Она улыбается, смотря на своего подросшего сына. Мальчик прикасается к ней и пытается что-то сказать. У крохи отрасли длинные волосы. Похоже, что он хочет быть похож на своего отца.

«Сначала ты не понимаешь зачем, а потом не понимаешь, как было без этого…» — написала Бардо.

Поклонники восхитились снимком. Девушка так редко показывает наследника, что некоторые решили, что на фото запечатлена дочка звезды. «Счастье есть! Его не может не быть! Как зовут эту фефочку?», «Две красотки», «Это ваш ребёнок?» — стали комментировать пост подписчики. Наталья предпочла не обращать внимания на невнимательность своих фанатов.

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Звездные детиМарюс ВайсбергНаталья Бардо
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Пышная шевелюра: сына Натальи Бардо приняли за девочку
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