«А что здесь происходит?»: как снимали сериал «Улетный экипаж»

Мы снова увидим героев, которые героически управляют самолетами и решают нештатные ситуации.

Актер Алексей Чадов сыграл в картине пилота-женоненавистника Лёшу Кулагина, которому пришлось делить кабину самолёта с блондинкой Полиной (Наталья Бардо). Компанию им составили Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие известные артисты, а бывшую жену Кулагина – Наташу – сыграла популярная певица Виктория Дайнеко.

«Скажу откровенно, это одна из самых сложных ролей в моей карьере, — делится Алексей Чадов с Teleprogramma.pro. — Когда ты в замкнутом пространстве, зажат со всех сторон, всё очень и очень непросто. Как будто в одном кадре существуешь. Это были 12 часов, 6 дней подряд, которые мы прошли вдвоём с Наташей Бардо. Сложнее в этом смысле у меня были только съёмки в танке».

Некоторые съемки проходили в аэропорту Пулково

Сцены, которые происходили в большом регистрационном зале, грузовом отсеке и на территории частного лётного клуба, снимали в петербургском аэропорту Пулково.

В настоящий самолет же актеров не пустили, поэтому создатели сериала построили соответствующие декорации в павильоне. При этом, снимая сериал, продюсеры и сценаристы обращались за помощью к действующим лётчикам и стюардессам гражданской и бизнес-авиации.

«Я не хотел делать стандартный ситком в декорациях, мне хотелось снимать на реальных объектах, — пояснил Teleprogramma.pro режиссер «Улетного экипажа» Марюс Вайсберг. — Поэтому единственными декорациями стал построенный Boeing «Восторг Авиа», внутри которого мы могли свободно перемещаться, в отличие от настоящего лайнера».

Пассажиры из Пулково лезли в кадр

Аэропорт Пулково – место многолюдное, сами понимаете. Поэтому люди активно реагировали на работу съемной группы. По словам актрисы Юлии Топольницкой, многие намеренно пытались попасть в кадр.

«Это было необычно. В какие-то моменты мне даже хотелось улететь с пассажирами – куда-нибудь в тёплые страны. Но нет, мы сидели до последнего (улыбается). На самом деле, у меня было всего несколько съёмочных дней в Пулково, но я выдержала их на пять с плюсом – ни с кем никуда не улетела (улыбается). И, кстати, люди забавно реагировали на нас. Подходили и спрашивали: «А что здесь происходит?» А некоторые специально мельтешили перед камерами: либо назло, либо чтобы в кадр попасть – кто знает».

Как актеры учились «управлять» самолетом

Актриса Наталья Бардо призналась, что испугалась, когда впервые оказалась за штурвалом хоть и ненастоящего, но самолета. Там действительно так много кнопок, что глаза разбегаются.

«Я, конечно, предполагала, что управлять самолетом непросто. И когда нас посадили в кабину, очень испугалась, — говорит Бардо. — Ведь это настоящий штурвал, миллион реальных кнопок, которые нужно было запомнить. Мы с Лёшей Чадовым находились в замкнутом пространстве очень долгое время. Действительно, всё это учили, чтобы взлететь и посадить хоть и ненастоящий, но самолёт. Раньше я думала, что в современных лайнерах стоит нажать на кнопку, так всё полетит. Набрав определённую высоту, можно поставить автопилот, но большую часть времени самолётом управляют вручную».

Пилот? Носи брюки!

Кстати, Наталья рассказала, что только на съёмках она узнала, что женщины-пилоты, в отличие от стюардесс, носят брюки, потому что штурвал находится между ног, и, конечно, в юбке сидеть неудобно.

Бардо также рассказала, как на съемочной площадке ее обливали холодной водой. Мне уже стало холодно, а вам?