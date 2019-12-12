Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина: «Если без постельных сцен нельзя, тогда сыграю»

Актриса Рина Гришина рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, каково это - быть знаменитой, хватает ли времени на личную жизнь и какие сцены из «Полицейского с Рублевки» ее самые любимые.

Капитан Рыбкина? Нет, на улицах к ней обращаются исключительно по имени — поклонники знают, что эту миниатюрную девушку зовут Рина и ей под силу любая роль.

В ее послужном списке их десятки, если не сотни, но выбрать самую любимую она не берется, хотя есть моменты, которые по-настоящему запали в душу.

— Вы молодая актриса, но чтобы пересчитать все ваши роли нужно очень постараться. Сколько их в вашем послужном списке? Какие остались самыми любимыми?

— Ролей накопилось много, да. Так как сниматься я начала в 13 лет и снималась почти каждый год с того момента. Любимые роли всегда самые последние — те, которыми живу сейчас. Но выбрать сложно. Это как если у мамы спросить, кто твой ребёнок любимый. Она не сможет ответить.

— Как думаете, у вас есть какие-то амплуа? Мешает это вам?

— Я всеми силами пытаюсь избежать каких-либо амплуа, поэтому стараюсь делать своих героинь очень разными и думаю, у меня получается.

— После какого проекта пришла узнаваемость?

— Сразу пришла после «Кухни» и «Отеля Элеон», я даже помню тот вечер, когда вдруг в Instagram начали люди подписываться каждую секунду и мне пришлось отключить уведомления.

И потом пошла вторая волна после 3 сезона «Полицейского с Рублевки». Люди начали на улицах узнавать, подходить. И очень приятно, что все знают мое имя и не называют меня Рыбкиной при встрече.

— Как относитесь к хейтерам? Что вам писали в соцсетях самое смешное?

— У меня довольно мирно в соцсетях. Иногда залетают странные ребятки, но их минимум. Я не обращаю на это внимания, поэтому и не помню чего-то конкретного.

— Какую роль мечтаете сыграть?

— Я не мечтаю о какой-то определенной роли. Есть темы, на которые мне хочется поговорить через своего персонажа. И я жду этих тем, этих сценариев.

— Чем ещё увлекаетесь кроме кино?

— У меня есть свой международный ежемесячный фестиваль короткого метра Moscow Shorts, который мы создали вместе с Алексом Настою.

Это наше детище, и когда я не в кадре, я занимаюсь фестивалем. Показы проходят каждый месяц в кинотеатре «Космос» и работы у меня очень много.

— О вашей личной жизни мало известно, что же происходит за кадром? Семья, любимый мужчина, домашний питомец?

— Домашнего питомца у меня нет, с остальным все происходит :)

— Вы не умеете водить. Как справлялись на съемках и нет ли мыслей освоить данную науку?

— На съемках «Полицейского» я «водила» только в третьем сезоне. Мне помогали каскадёры, дублёры, это было довольно смешно.

Я, если честно, так много времени провожу на сиденье пассажира, и столько всего успеваю в это время сделать, что мне не очень хочется терять это время и сидеть за рулем.

— После съёмок в «Полицейском с Рублевки» стали смотреть на работу стражей порядка по-другому? В какую сторону изменение?

— Я как-то с ними не сталкивалась особо. Ни до, ни после.

— Вы уже давно в «Полицейском с Рублевки». Что стало самым запоминающимся за время съемок?

— Наверное, процесс съёмок самых сложных сцен. Монолог Алисы в подвале, сцена в суде, сцена с отцом, сцена, где Алисе пакет на голову надевали и так далее.

Чем сложнее сцены, тем интереснее именно актёрски работать, наверное, поэтому они больше запоминаются.

— Как относитесь к постельным сценам? Смогли бы сняться в откровенной сцене, как Кристина Асмус в «Тексте»?

— Не смотрела этот фильм. Но мы сейчас закончили снимать сериал «Око» (также проект Легио Феликс), там у меня были такие сцены. И к постельным сценам отношусь спокойно, если они оправданы по истории и без них нельзя. Особенно, когда доверяешь людям, которые их снимают, и понимаешь, что все будет красиво и органично.

— Что может вывести из себя Рину Гришину?

— Когда не держат своего слова. Не делают что-то вовремя, если обещали. Это первое, что в голову сейчас пришло, так как в последнее время частенько с этим сталкиваюсь.