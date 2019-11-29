«Шевелите багетами!»: Как готовили сериал «Кухня»  

Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Дмитрий Нагиев, Григорий Сиятвинда и даже Федор Бондарчук - все эти супергерои собрались вместе, чтобы напомнить зрителю про сериал «Кухня», официально закрытый в 2016 году. Теперь в эфир выйдет проект «Кухня. Война за отель», который, как понятно из названия, соберет лучших из лучших. Журнал «Телепрограмма» вспоминает эволюцию сериала и все его ответвления.

«Кухня», 1 – 6 сезоны, сериал (2013 – 2016)

Шеф-повар ресторана Claude Monet Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) и владелец заведения Дмитрий Нагиев запускали «Кухню» с опасливой оглядкой.

«Отель « Элеон », сериал (2012 – 2016)

Первым спин-оффом стал сериал про бутик-отель Eleon. Управлял им Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда), а владела Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова). Затем вышло продолжение проекта, где отель Eleon переименовали в Grand Lion.

«Кухня в Париже», фильм (2014)

Проект даже перерос в отдельное кино. В первом фильме

зрители увидели долгожданную свадьбу повара Максима

(Марк Богатырев) и арт-директора ресторана Виктории Сергеевны (Елена Подкаминская).

«Кухня. Последняя битва», фильм (2017)

Закрывали «Кухню» тоже фильмом. В нем герои сериала бьются на престижном конкурсе кулинаров. В настоящее время снимается еще одно ответвление «Кухни» — сериал «Отель «Белград», действие которого происходит в Сербии.

« СеняФедя », сериал (2018-2019)

Два непутевых повара — Семен (Сергей Лавыгин) и Федор (Михаил Тарабукин) — стали героями второго ответвления проекта.

«Кухня. Война за отель», сериал (2019)

Ради нового (гонорара) отеля, открывает который Дмитрий Нагиев, с пенсии вернулся и герой Назарова (слева), и героиня Ксенофонтовой, и даже Григорий Сиятвинда (в кружке справа) впервые попал на «Кухню». Федор Бондарчук стал продюсером проекта и сыграл себя.