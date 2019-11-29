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«Шевелите багетами!»: Как готовили сериал «Кухня»  

Популярный сериал возвращается, объединив героев всей поварско-гостиничной вселенной, - показываем и вспоминаем.  

«Шевелите багетами!»: Как готовили сериал «Кухня»  
Кадр из сериала «Кухня»

Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Дмитрий Нагиев, Григорий Сиятвинда и даже Федор Бондарчук - все эти супергерои собрались вместе, чтобы напомнить зрителю про сериал «Кухня», официально закрытый в 2016 году. Теперь в эфир выйдет проект «Кухня. Война за отель», который, как понятно из названия, соберет лучших из лучших. Журнал «Телепрограмма» вспоминает эволюцию сериала и все его ответвления. 

«Кухня», 1 – 6 сезоны, сериал (2013 – 2016) 

Шеф-повар ресторана Claude Monet Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) и владелец заведения Дмитрий Нагиев запускали «Кухню» с опасливой оглядкой. 

Кадр из сериала «Кухня», 1 – 6 сезоны,  (2013 – 2016)
Кадр из сериала «Кухня», 1 – 6 сезоны,  (2013 – 2016)

«Отель «Элеон», сериал (2012 – 2016) 

Первым спин-оффом стал сериал про бутик-отель Eleon. Управлял им Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда), а владела Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова). Затем вышло продолжение проекта, где отель Eleon переименовали в Grand Lion 

Кадр из сериала «Отель «Элеон»,  (2012 – 2016)
Кадр из сериала «Отель «Элеон»,  (2012 – 2016)

«Кухня в Париже», фильм (2014) 

Проект даже перерос в отдельное кино. В первом фильме  

зрители увидели долгожданную свадьбу повара Максима  

(Марк Богатырев) и арт-директора ресторана Виктории Сергеевны (Елена Подкаминская). 

Кадр из фильма «Кухня в Париже», (2014)
Кадр из фильма «Кухня в Париже», (2014)

«Кухня. Последняя битва», фильм (2017) 

Закрывали «Кухню» тоже фильмом. В нем герои сериала бьются на престижном конкурсе кулинаров. В настоящее время снимается еще одно ответвление «Кухни» — сериал «Отель «Белград», действие которого происходит в Сербии. 

Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»,(2017)
Кадр из фильма «Кухня. Последняя битва»,(2017)

«СеняФедя», сериал (2018-2019) 

Два непутевых повара — Семен (Сергей Лавыгин) и Федор (Михаил Тарабукин) — стали героями второго ответвления проекта.  

Кадр из сериала «СеняФедя», (2018-2019)
Кадр из сериала «СеняФедя», (2018-2019)

«Кухня. Война за отель», сериал (2019) 

Ради нового (гонорара) отеля, открывает который  Дмитрий Нагиев, с пенсии вернулся и герой Назарова (слева), и героиня Ксенофонтовой, и даже Григорий Сиятвинда (в кружке справа) впервые попал на «Кухню». Федор Бондарчук стал продюсером проекта и сыграл себя.  

Кадр из сериала «Кухня. Война за отель»,  (2019)

«Отель «Белград», фильм (2020) 

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«Шевелите багетами!»: Как готовили сериал «Кухня»  
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