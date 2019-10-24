Звезда «Бывших-2» Дмитрий Куличков: «Я – непутёвый ФСБ-шник»

О своей новой роли, борьбе с вредными привычками и строительстве загородного дома актер рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

— Расскажите, что за роль вам досталась в «Бывших»?

— Я играю сотрудника ФСБ, который лечится от алкоголизма в наркологической клинике, но больших результатов это не приносит. Разбитной, по-своему несчастный человек, немножко смешной, запутавшийся и нелепый. То есть, не жесткий суровый ФСБ-шник, а полная его противоположность, непутевый товарищ.

— Герои фильма борются с определенными зависимостями. А с какими вредными привычками приходилось бороться вам в жизни?

— Я долго и упорно бросал курить. Это очень сложно, учитывая, что на съемках все вокруг курят постоянно. И герои мои в кадре почти всегда курят, и как тут бросишь сам? Что касается киноистории «Бывших», то все зависимости наших героев являются следствием определенной драмы, слома, как это часто бывает в жизни.

— Как думаете, почему вам часто предлагают играть отрицательных персонажей?

— Наверное, потому, что эти качества во мне есть, и они как-то ярко выражены. Мне нравятся объемные роли, и я не разделяю героев на положительных и отрицательных.

В каждом человеке ведь есть, как хорошее, так и плохое начало. И интересно когда эти качества проявляются вперемешку. Все мы состоим как из разрушения, так и из созидания. На этом стыке и проявляется человек. Так нас и мотает по жизни в разные стороны.

Я недавно посмотрел «Джокера» и до сих пор нахожусь под впечатлением, просто убит этим фильмом, не мог сдержать слез практически с первой до последней минуты. Всем рекомендую посмотреть, это невероятное эмоциональное событие. Безусловно, Хоакин Феникс может претендовать на лучшую мужскую роль, да и сам фильм, пожалуй, на лучший фильм года.

— Когда вы поняли, что профессия актера - это ваше призвание?

— В семь лет в драмкружке при Доме пионеров в родном городе Саратове, куда меня привела мама. Я там был там самым младшим, но меня там приняли с распростертыми объятиями. И почти сразу начали хвалить, что было для меня очень непривычно, я же слыл отпетым хулиганом.

Первую свою роль я сыграл Буратино и был просто счастлив. Потом было сыграно еще множество характерных персонажей, включая Бабу Ягу, и каждый раз это доставляло невероятную радость. Шесть лет я занимался в драмкружке и другого будущего, кроме театрального вуза, для себя не видел.

— Для вас этот год юбилейный – 3 июня исполнилось 40 лет. Мужчины обычно эту дату не отмечают…

— И я не отмечал, на всякий случай решил соблюсти традицию. Это в какой-то степени переломный момент, переходный возраст… Надеюсь, что все свои кризисы я пережил до сорока, а сейчас перешагнул границу, и теперь все только в плюс будет идти.

Раньше казалось, что сорок лет – так много, а сейчас понимаю, что только-только открываются какие-то нужные двери. Стало больше осознанности, радости, больше предложений и возможности что-то хорошее сыграть. Накопился опыт, который дает в работе много душевного материала, позволяет о чем-то говорить и свободно себя чувствовать.

Для меня этот года удачный, много работы и предложений, много открытий, интересных знакомств, которые тоже по-новому обогащают и раскрывают. Сейчас все сосредоточено на профессии, потому что в ней есть все, что нужно для развития и реализации личности. Каждая работа – как отдельная жизнь, совсем не похожая на другую.

— Маму перевезли к себе в Москву из Саратова?

— Да, я планирую ее скоро перевести, но не совсем в Москву, а в Тульскую область, где строю сейчас дом, куда сам буду приезжать на выходные, отдохнуть от города. Выбрал хорошее место, и начал строительство.

Сейчас вникаю во все нюансы, и тоже, открываю для себя много нового. В свободное время люблю погонять в футбол, позаниматься в спортзале, очень люблю путешествовать. Смотрю мир, много где был, но столько еще мест, где обязательно нужно побывать.

Мечтаю поехать на Кубу и в северные страны – Исландию, Норвегию. Я Близнец по гороскопу и во мне уживаются два ярко выраженных полюса – северный и южный.